日本代表コンビがELで躍動！ 完璧な連係で先制点を奪取！「痺れるね」「こういうシュートは地味に難しい」の声。ただ…
現地１月22日に開催されたヨーロッパリーグ（EL）のリーグフェーズ第７節で、前田大然、旗手怜央、山田新を擁するスコットランド王者のセルティックは、イタリアのボローニャと敵地で対戦。２−２のドロー決着に終わった。
この試合で、素晴らしい連係からゴールを生み出したのが、前田と旗手の日本代表コンビだ。
開始５分、前田が敵陣の深い位置でプレスをかけ、相手GKのパスをカットし、ペナルティエリア内でフリーの旗手にラストパス。28歳のMFは冷静に右足でゴールに流し込んだ。
SNS上には「日本人コンビが試合を動かした」「痺れるね」「完璧な連係」「ナイスゴール」「プレスが機能した」「ボローニャ相手に決めてる!?」「良いゴールだ」「こういうシュートは地味に難しい」などの声が上がった。
ただ、旗手はセルティックに先制点をもたらすも、31分と34分に立て続けにイエローカードを受けて退場となってしまった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本人コンビの連携から生まれた先制ゴール！
この試合で、素晴らしい連係からゴールを生み出したのが、前田と旗手の日本代表コンビだ。
開始５分、前田が敵陣の深い位置でプレスをかけ、相手GKのパスをカットし、ペナルティエリア内でフリーの旗手にラストパス。28歳のMFは冷静に右足でゴールに流し込んだ。
ただ、旗手はセルティックに先制点をもたらすも、31分と34分に立て続けにイエローカードを受けて退場となってしまった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本人コンビの連携から生まれた先制ゴール！