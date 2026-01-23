山形市で、きのう毎年恒例のお茶会が開かれ、園児と留学生たちが「もてなし」の心を学びました。

【写真を見る】「足が痛い...」園児と留学生がお茶会で "もてなし"の心を学ぶ 初めて飲むお茶の味は？（山形市）

緊張した表情でお茶室に入る園児たち。

竹田西部幼稚園では園児たちに「もてなし」の心を知ってもらおうと、山形市の専門学校、山形Ｖカレッジを訪れ毎年、学生たちとお茶会を開いていておととしからは普段日本語や日本の文化を学ぶ留学生も参加しています。

お茶会ごっこを通して礼儀作法を学んできた園児たちは。

留学生たちはこの日が初めてのお茶会。慣れない正座や礼儀作法に一苦労。

「（お茶会では）静かにします。少し緊張します。相手に失礼があっては絶対にいけません」

■初めて飲むお茶は？

姿勢を正して、初めて飲むお茶の味は・・・

園児「最後の泡みたいなところとか上らへんがおいしかった」

園児「おいしかった。（Ｑ．練習では何をがんばったの？）正座しているところ」

留学生「お茶会楽しかったです。私は日本の文化が好きなので」

留学生「日本のお茶おいしいです。足が、、、足が痛い」

ゆったりとしたお茶室でほろ苦い経験。相手の気持ちを考える、そんな日本の「もてなし」の心に溢れたお茶会になりました。