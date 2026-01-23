バイエルンに所属する日本代表DF伊藤洋輝が語るスパイク選びのこだわり「フィット感は大事にしている」
ドイツ王者バイエルンに所属する伊藤洋輝が、自身も着用するアディダスのスパイク「COPA PURE（コパ ピュア）４」の魅力を語った。
伊藤が愛用する「COPA PURE４」は、ソフトなカウレザーにアディダス独自のテクノロジーを駆使した水分の染み込みを抑える加工と、アッパーを保護するレイヤーの組み合わせにより、耐摩耗性や耐水性をさらに向上させながら、素足感覚のボールタッチを実現。また、アッパーに広範囲に施した３Dハプティックプリントが様々な天候下でも素足感覚のボールタッチをもたらし、「コパ」の良さを昇華したモデルとなっている。
日本人DFはスパイクを選ぶ上でのこだわりについて、「１つはレザーであること。フィット感は大事にしているポイントです。試合で履き続けていると伸びてきてしまう部分があるので、２足、３足を交互に履いています」と明かす。また、デザインについては「シンプルなデザインが好きですし、カラーは最近すごく派手なのが増えていますけど、やっぱり白。シンプルな白が好きですね」と話した。
「COPA PURE４」の履き心地については、「フィット感が常にある。今回のモデルは前回のモデルより軽くなっている印象あるので、すごく気に入っています」と述べた。
着用するスパイクを決めるにあたっては、当初、アディダス製の他のモデルも試したという。そのなかで「COPA PURE４」を選んだ理由をこう伝える。
「自分は結構、足の裏でボールをタッチすることが多くて。コパはポイントの形が丸い。なので、足の裏でタッチがしやすいというのが選んだ大きな要因です」
世界屈指のビッグクラブで活躍する伊藤にとって、スパイク選びも重要な要素の一つだ。
取材・文●沖野 楓弥（サッカーダイジェストWeb編集部）
