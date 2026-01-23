東京・大阪で期間限定オープン！世界に1本“自分だけ”のメーカーズマークを作れる体験イベント「Premium Maker’s Market」が開催
サントリーのプレミアムバーボンウイスキー「メーカーズマーク」のクラフトマンシップと世界を体感できるイベント「Premium Maker'sMarket」が、東京・大阪の2会場にて2026年1月23日(金)から25日(日)の期間限定で開催。「メーカーズマーク」の象徴である“赤い封ろう(ボトルトップの赤い蝋)”のディッピング体験をはじめ、特別飲用体験など、1本1本に込められた哲学やこだわりを、来場者自身の体験を通じて感じられるイベントとなっている。東京・大阪を皮切りに、本イベントは全国で展開予定だ。
【写真】世界に1本だけの「メーカーズマーク」ハンドメイド体験も！
■「メーカーズマーク」とは？
ケンタッキー州にある自然豊かな蒸溜所で現在も1本1本丁寧に手づくりされる、プレミアムバーボンウイスキー。通常バーボンに用いられるライ麦の代わりに上質な冬小麦を用い、手間暇を惜しまない独自の製法でつくられている。ふくよかで絹のようになめらかな味わいで、柔らかな甘みが特徴。象徴である“赤い封ろう”やラベルは、今も職人の手によって1つずつ手作業でつくられているという。
■世界に1本だけ！「メーカーズマーク」ハンドメイド体験
“赤い封ろう”を自身の手でディッピングし、さらにラベルも自分でデザインできるという、ハンドメイド体験が楽しめる。世界に1本だけの特別な「メーカーズマーク」が作れる貴重な体験をぜひ！
■「メーカーズマーク」の特別飲用体験も
会場では、T-Market、Time out Barとのコラボレーションを実施。期間限定で、「メーカーズマーク」をこだわりのサワースタイルで楽しむことができる。
ほかにも参加者には、近隣レストラン等で使える「メーカーズマーク割引チケット」、SNS投稿者へオリジナルコースター付きグラスをプレゼントする企画などもあるので、ぜひ足を運んでみて！
＜Premium Maker's Market概要＞
【実施期間】2026年1月23日〜2月1日(日)※東京・大阪共通
【実施内容】いずれも参加方法は受付にて当日申し込み(予約不可)
●世界に1本だけの「メーカーズマーク」ハンドメイド体験
料金・人数…1人3500円、各会場先着100人／日まで
日程…1月23日16時〜21時(LO.20時30分)、1月24日(土)・25 日(日)11時〜21時(LO.20時30分)
●「メーカーズマーク」の特別飲用体験
日程…期間中終日※東京・大阪共通
【会場】
＜東京＞
虎ノ門ヒルズ ステーションタワー ステーションアトリウム(東京都港区虎ノ門2-6-1)
＜大阪＞
Time Out Market OSAKA(大阪府大阪市北区大深町5-54 グラングリーン大阪 南館 B1階)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
