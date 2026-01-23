日向坂46、五期生楽曲「好きになるクレッシェンド」のMV公開＆先行配信が決定
日向坂46が、16thシングル「クリフハンガー」（1月28日発売）に収録される五期生楽曲「好きになるクレッシェンド」のMVを1月26日0時に日向坂46オフィシャルYouTubeチャンネルで公開する。
■現時点ではフォーメーションも未発表
MVの公開と同時に音源の先行配信もスタートする「好きになるクレッシェンド」は、2025年3月に日向坂46に加入した五期生による楽曲。フォーメーションも明かされておらず、ファンの間では様々な憶測が飛び交っている。
今回の五期生楽曲がどのような曲になっているのか、そして五期生がグループにどんな新しい風を吹かせてくれるのか、注目だ。
■リリース情報
2026.01.08 ON SALE
DIGITAL SINGLE「クリフハンガー」
2026.01.26 ON SALE
DIGITAL SINGKE「好きになるクレッシェンド」
2026.01.28 ON SALE
SINGLE「クリフハンガー」
