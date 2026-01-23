Snow Man目黒蓮『日曜日の初耳学』熱血授業に緊急出席！なかやまきんに君による目黒の腹筋チェックも

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Snow Manの目黒蓮が、『日曜日の初耳学』の「なかやまきんに君先生の熱血授業」最新版に緊急出席することがわかった。

■きんに君先生＆目黒蓮が、ふたりそろって“Wパワーー！”も

米・サンタモニカカレッジで学んだなかやまきんに君先生がお悩み別に効果的なトレーニング法やダイエットについて教える大人気企画『熱血授業』が今年も帰ってきた。

教室に集まったのは、体型崩れが悩みのくわばたりえ＆キンタロー。、最近太ってしまいダイエットが急務のアイドル・吉澤閑也（Travis Japan）、ぽっこりお腹がなかなか解消できない市川九團次。そして…きんに君先生の見事な筋肉の大ファン、目黒蓮も緊急参戦！ きんに君先生オリジナルの“世界一カンタン”4つのエクササイズ＆医師も太鼓判を押す食事法を学びつくす。

なかやまきんに君先生のトレーニングの魅力は、ダイエットに何度も挫折した人でも始められるシンプルさ。前回、きんに君先生の＜熱血授業＞に参加したくわばたりえからは「この番組で痩せスイッチが入って10キロ痩せました！」と、うれしい報告も…！ 今回もそんな、誰でも始められるきんに君流エクササイズをお悩み別に4つを紹介。

キンタロー。の「二重アゴが気になる」お悩みには肩や背中の筋肉まで広く効かせてフェイスアップと肩こりをダブルで攻める「どっちなんだい肩回し」を。「効率よく痩せたい！」吉澤には「より多くエネルギーを燃やしてくれる一番大きな筋肉、大腿四頭筋を鍛えるエクササイズ」を。

お腹のぽっこりが気になる九團次には超簡単なおなか回りのトレーニング「よっこらせ腹筋」を。そして、あらゆるレベルのダイエッター共通の悩み・背中トレーニングには、きんに君先生も「これはかなり効きます」と太鼓判のエクササイズ「うつ伏せアームサークル」を紹介する。

そして今回、きんに君先生の大ファンで、「YouTubeチャンネルも見てます」という目黒が「どうしても授業に参加したい！」と緊急参戦！ 普段から体を鍛えている特待生として＜熱血授業＞に初参加！やる気満々で、きんに君が「そんなことしなくていいから」と止めに入るほどの“熱血生徒”に変身する！ きんに君先生による目黒の腹筋チェックやふたりそろっての“Wパワーー！”も…！ 熱すぎる授業態度で盛り上げる。

さらに、目黒も抱えているという「つい食べ過ぎてしまう」お悩みに、栄養学を学んだきんに君先生から“空腹を抑えるとっておきアドバイス”も！きんに君先生自身がボディビルの大会前に行っているという、リアルかつ効果的な食事法を紹介する。

そして今回初めて明かされる、きんに君先生が今回一番伝えたい“世界で一番簡単な健康法「健康のプロテイン」”とは…？ 放送のたびに話題を巻き起こすなかやまきんに君先生の＜熱血授業＞最新版。特待生・目黒蓮も大興奮した、今日から始める！ 目から鱗のなかやまきんに君流ダイエットで2026年を元気にスタート。

■番組情報

MBS／TBS系『日曜日の初耳学』

01/25（日）22:15～23:09

出演者：

MC：林修、大政絢

ゲスト：浮所飛貴（ACEes）、大家志津香、河井ゆずる、澤部佑、中島健人、三田友梨佳（50音順）

熱血授業ゲスト：なかやまきんに君、市川九團次、キンタロー。、くわばたりえ、目黒蓮、吉澤閑也（Travis Japan）

(C)MBS