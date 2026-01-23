これからの気象情報です。

23日(金)夜からは、平地でも広く大雪になりそうです。



◆警報・注意報

現在、(●に大雪警報が発表されています。)

全域にカミナリ注意報、広い範囲に大雪・風雪・着雪注意報、沿岸部に波浪注意報、積雪の多い地域にナダレ注意報が出ています。



◆1月24日(土)の天気

・上越地方

今日雪が少なかった地域でも、24日(土)午後は再び降雪が強まるでしょう。

湿った重い雪が降る時間もありそうです。



・中越地方

昼前からとくに雪が強まり、平地でもさらに積雪が増えそうです。

ナダレや落雪にも十分に注意をしてください。

湯沢町周辺でも、24日(土)夜から大雪になるでしょう。



・長岡市と三条市周辺

断続的に発達した雪雲が流れこむでしょう。

新たに雪が積もり、各地で大雪になりそうです。

交通障害に警戒をしてください。



・下越：新潟市周辺と佐渡

今夜から雪が強まり、新潟市や佐渡市内でも朝にかけてまとまった積雪となる可能性があります。

山沿いでは、昼ごろまでドカ雪になるところがあるでしょう。



・下越：村上市から聖籠町

午前中は、各地で雪が強まるでしょう。

午後は平地では降雪が弱まる見込みですが、山沿いでは夜にかけて大雪に注意・警戒が必要です。



◆風と波

24日(土)は、下越と佐渡で風が強く吹きつけるでしょう。

波の高さは、各海域で最大3mの予想です。



◆週間予報

25日(日)も各地で雪が降るでしょう。

とくに上越と中越で降雪が強まり、平地も含めて大雪になりそうです。



26日(月)は一旦雪が弱まる見込みですが、28日(水)からは再び寒波が襲来し大雪になるでしょう。





◆24日(土)の北信越の天気

周辺各地でも、大雪になるところがあるでしょう。

高速道路の通行止めなど、交通障害が発生する可能性があります。

隣県への移動は控えたほうがよさそうです。



今夜から、中越と下越は平地も大雪になりそうです。24日(土)は出来るだけ外出を控えるようにしてください。