日経225先物：23日19時＝320円安、5万3380円
23日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比320円安の5万3380円と急落。日経平均株価の現物終値5万3846.87円に対しては466.87円安。出来高は3640枚となっている。
TOPIX先物期近は3602ポイントと前日比22.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は27.7ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53380 -320 3640
日経225mini 53375 -325 63032
TOPIX先物 3602 -22.5 3750
JPX日経400先物 32440 -210 315
グロース指数先物 706 -7 784
東証REIT指数先物 1981 -2.5 1
