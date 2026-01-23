　23日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比320円安の5万3380円と急落。日経平均株価の現物終値5万3846.87円に対しては466.87円安。出来高は3640枚となっている。

　TOPIX先物期近は3602ポイントと前日比22.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は27.7ポイント安で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53380　　　　　-320　　　　3640
日経225mini 　　　　　　 53375　　　　　-325　　　 63032
TOPIX先物 　　　　　　　　3602　　　　 -22.5　　　　3750
JPX日経400先物　　　　　 32440　　　　　-210　　　　 315
グロース指数先物　　　　　 706　　　　　　-7　　　　 784
東証REIT指数先物　　　　　1981　　　　　-2.5　　　　　 1

株探ニュース