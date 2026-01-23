今シーズン最長寒波が県内を直撃し、魚沼市守門など積雪が2mを超えたところもありました。中越の山沿いでは23日(金)夜遅くにかけて大雪となる見込みで、気象台が交通障害に警戒を呼びかけています。



■柏百花記者

「午前7時半の越後川口インター付近です。雪で道路が白くなり視界が悪くなっています。」



雪の影響で視界が悪く見えずらい状況に･･･。

23日午前8時半ごろの魚沼市守門。信号機の柱も雪で半分埋まっていました。積雪は2mを超え、住民は朝から雪かきに追われていました。



■住人

「疲れます。本当にすごい。こんなに降るとは思わなかった。(Q.まだまだ続く予報だが･･･)まだ続くとしんどい、嫌ですね。」

■住人

「有給とって雪掘りする。80cm積もって屋根が危ない。」



県内の午後5時の積雪は、十日町市で196cm、上越市安塚で151cm、長岡市で78cm、柏崎市で55cmなどとなっています。



◆23日(金)午後6時からの24時間予想降雪量［最大］

上越 平地30cm ／ 山沿い50cm

中越 平地40cm ／ 山沿い70cm

下越 平地40cm ／ 山沿い50cm

佐渡 40cm



25日(日)にかけて平地でも【警報級の大雪】となる可能性もあります。