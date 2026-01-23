°ÜÆ°ÈÎÇä¼Ö¤Î¡Ø¤È¤¯¤·´Ý¡Ù

¼Ì¿¿³ÈÂç

µû¾Â»Ô¤Î¥¹ー¥Ñー¤Ç¤Ï¡¢¿©ÉÊ¤äÆüÍÑÉÊ¤Ê¤ÉÌó400ÉÊÌÜ¤Î¾¦ÉÊ¤¬¼Ö¤ËÀÑ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥ª¥í¥¯¤Ï°ÜÆ°ÈÎÇä¼Ö¤Î¡Ø¤È¤¯¤·´Ý¡Ù¤ÈÄó·È¤·¡¢µû¾Â»Ô¤äÆîµû¾Â»Ô¤Ê¤É¤ò¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¢£°ÜÆ°¥¹ー¥Ñー¤È¤¯¤·´Ý ÂçÅçÍ³µª»Ò¤µ¤ó
¡Ö20¥«½ê¤¯¤é¤¤¡¢ÀãÆ»¤Ê¤Î¤Ç¤½¤ÎÅÔÅÙ ÈùÌ¯¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¡×

Àã¿¼¤¤Æ»¤ò¿µ½Å¤ËÁö¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅþÃå¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Æîµû¾Â»Ô¤Îè¬²ÙÂôÃÏ¶è¡£

¢£ÍøÍÑ¼Ô
¡ÖÂç½õ¤«¤ê¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ß¤¿¤¤¤ÊÇ¯´ó¤ê¤Ï¤É¤³¤â¹Ô¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×

ºÇ´ó¤ê¤Î¥¹ー¥Ñー¤Þ¤ÇÅÌÊâ¤Ç¹Ô¤¯¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢¼Ö¤¬±¿Å¾¤Ç¤­¤Ê¤¤¹âÎð¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ÜÆ°ÈÎÇä¼Ö¤ÏÀ¸³è¤¹¤ë¾å¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£

¢£ÍøÍÑ¼Ô
¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ1ÆüÃæ(Àã¤¬)¹ß¤êÂ³¤¯¤ÈÆ»Ï©¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤À¤ó¤À¤óÇ¯¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤ÇËÜÅö½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¡×

¤³¤ÎÆü²ó¤Ã¤¿¤Î¤Ï20¥«½ê¡£ÂçÀã¤Î¤¿¤á¡¢¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¢£°ÜÆ°¥¹ー¥Ñー¤È¤¯¤·´Ý ÂçÅçÍ³µª»Ò¤µ¤ó
¡ÖÆ»¤¬ºÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥¬¥¿¥¬¥¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤é¡¢¤½¤Î°ÜÆ°(¤¬ÂçÊÑ)¡£¤³¤ÎÀã¤Ç¡¢ÌÈµöÊÖÇ¼¤µ¤ì¤¿¤ê¤ªÇ¯´ó¤ê¤À¤È½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¤âÆñ¤·¤¤¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë¡ØÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤Îå¤ß¡£¡×

NEXCOÅìÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÂçÀã¤Î±Æ¶Á¤Ç24Æü(ÅÚ)ÁáÄ«¤«¤éÈØ±ÛÆ»(°ÂÅÄIC～Ê¡Åç¸©¡¦²ñÄÅ¼ã¾¾IC¡Ë¤Ç¡ÚÍ½ËÉÅªÄÌ¹Ô»ß¤á¡Û¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£