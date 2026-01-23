開幕まであと２週間と迫っているミラノ・コルティナオリンピック。



女子スキージャンプ日本代表に選ばれた４人が、１月２３日に意気込みを語りました。



日本代表に選ばれたのは、上川町出身の髙梨沙羅選手・下川町出身の伊藤有希選手・唯一オリンピック初出場となる丸山希選手・上川町出身の勢藤優花選手の４人です。



それぞれが抱くオリンピックへの思いを語ってくれました。





（髙梨沙羅選手）「オリンピックでこれまで積み重ねてきたものを出し切れるような舞台にしたい」（伊藤有希選手）「４度目のオリンピックに挑戦する機会をいただけて非常にありがたい。みなさんの思いと共にオリンピックの空を飛べれば」（勢藤優花選手）「今の自分が出来る最大のパフォーマンスを発揮できるように頑張りたい」今シーズンワールドカップ６勝。金メダル候補として期待がかかる丸山選手はー（丸山希選手）「金メダルをとりたいと思って小さい頃から練習を重ねてきた。自分のパフォーマンスに集中することが結果につながるカギになる」日本代表の選手たちは今週末、大倉山で行われるワールドカップ札幌大会に出場します。先ほど行われた予選ラウンドでは、日本代表選手４人全員が無事予選を通過しました。日本勢最上位は１３２メートルを飛んだ丸山選手で９位でした。ワールドカップ札幌大会は、ミラノ・コルティナオリンピックの前哨戦となる世界最高峰のメンバーが揃う試合です。