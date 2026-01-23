これから雪がピークのところも、平地でもドカ雪に警戒・注意を【気象予報士が解説｜新潟】
23日(金)は中越で雪が強まり、この時間も雪が降り続いています。日中は、中越を中心に降雪が強まりドッと積雪の増えたところがあります。
◆23日(金)午後5時時点の積雪の深さ
長岡市 78cm
柏崎市 55cm
上越市高田 101cm
津南町 143cm
十日町市 196cm
魚沼市守門 238cm
長岡市で78cm、山沿いでは魚沼市守門で238cmを観測し、まさに【大雪のピーク第二波】の真っただ中という状況です。
ただ、今夜から週末にかけてもさらなる大雪に警戒が必要です。
◆予想天気図
23日(金)夜は日本海に低気圧が発達し、夜間に低気圧が県内付近を通過していくでしょう。そして、24日(土)はJPCZに伴う発達した雪雲が県内に流れ込むで見通しです。今夜から短時間で積雪が急増するところがありそうです。
その原因は〝低気圧〟です。
2025年、低気圧により顕著な大雪になった事例がこちらです。2025年2月に低気圧が県内付近を通過したことで新潟市でもドカ雪になりました。新潟市中央区の最深積雪は63cmと、たった一晩でまとまった積雪になりました。
今夜もこのときのように、普段雪が少ない地域でも短時間で積雪が急増するところがありそう。
◆予想降雪量［23日(金)夜～24日(土)朝にかけて・多いところ］
山沿いで広く30～40cmの予想になっています。
また、注目すべきは新潟市と佐渡市周辺でも今夜間だけで30cmになっているところです。24日(土)朝は、起きたらまとまった雪が積もっている可能性もありますので注意が必要です。
◆その後の予想降雪量［24日(土)朝～夕方にかけて・多いところ］
中越の山沿いで50cm、そのほかの山沿いで30～35cm。
また、平地でも中越と下越では最大30cmの予想です。
ただ、その先も雪は降り続きます。
◆24時間予想降雪量［24日(土)夜～25日(日)夕方・多いところ］
平地 50cm
山沿い 70cm
佐渡 15cm
今夜だけでなく土日も大雪が続きますので、できるだけ外出を控えるようにしてください。交通情報もこまめに確認しましょう。
