¡¡¹Åç¤ÎÆüËÜÂåÉ½GKÂçÇ÷·É²ð¡Ê26¡Ë¤¬23Æü¡¢¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤ÎµÜºê»ÔÆâ¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¿ÈÄ¹¤¬2¥»¥ó¥Á¿¤Ó¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¸ø¾Î1¥á¡¼¥È¥ë88¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¿ÈÄ¹¤òÂ¬¤ë¤È1¥á¡¼¥È¥ë90¤ÎÂçÂæ¤ËÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£ÅÐÏ¿¥ê¥¹¥È¤Ë¤â1¥á¡¼¥È¥ë90¤Èµ¤µ¤ì¤¿¡£26ºÐ¤Ë¤·¤Æ»×¤ï¤ÌÀ®Ä¹¤Ë¡ÖµíÆý¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â°û¤à¤Î¤Ç¡×¤È¾éÃÌ¤á¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£190¤Ç¤¹¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥ì¡¼¤Ç¤â¡ÈÀ®Ä¹´ü¡É¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨½¢Ç¤¤Î¥Ð¥ë¥È¥·¥å¡¦¥¬¥¦¥ë¿·´ÆÆÄ¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ä¤Ê¤°¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò»Ö¸þ¤·¡¢ºòµ¨¤Þ¤Ç¤Î½Ä¤ËÂ®¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤éÅ¾´¹Ãæ¡£¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤ò²ÝÂê¤Ëµó¤²¤ëÂçÇ÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥×¥ì¡¼¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¡£¡Ö¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¥È¥é¥¤¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£´ÆÆÄ¤¬Âå¤ï¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤¬¤½¤¦¤¤¤¦»×¹Í¤Ë¤Ê¤ê¡¢²ÝÂê¤Ë¾ï¤Ë¥È¥é¥¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÀ¨¤¯¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤¹¤Í¡×¡£»ÏÆ°¤«¤é2½µ´Ö¡£¹¶·â¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ¤Î°Õ¼±¤Ï¹â¤Þ¤ê¡ÖÎý½¬ÆâÍÆ¤â¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤·¡¢ËèÆüËèÆü¤¬¿·Á¯¤Ç¤¹¡×¤È½¼¼Â´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×Ç½ÎÏ¤Î¸þ¾å¤ÏÂåÉ½³èÆ°¤Ë¤âÀ¸¤¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤À¡£½é¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹WÇÕËÌÃæÊÆÂç²ñ¤Þ¤Ç5¥«·î¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£22Ç¯¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ¤Ï¼«Âð¤Ç¥Æ¥ì¥Ó´ÑÀï¡£¡Ö¼¡¤ÎWÇÕ¤Ï¼«Ê¬¤¬¤³¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡×¤È¿´¤ËÀÀ¤Ã¤¿¡£º£¸å¤ÏÎëÌÚºÌ±ð¡Ê¥Ñ¥ë¥Þ¡Ë¡¢ÁáÀîÍ§´ð¡Ê¼¯Åç¡Ë¤é¤È¤Î¼é¸î¿ÀÁè¤¤¤¬ÂÔ¤Ä¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾¡Éé¤ÎÇ¯¡£°ìÆü°ìÆü¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£¾¯¤·Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÂÎ¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¥Ó¥Ã¥°¤ÊGK¤Ë¤Ê¤ë¡£