去年8月、再生医療の治療を受けていた50代の女性が治療中に死亡したことを受け、厚生労働省は23日、再生医療の提供に関わった細胞加工施設に対し、衛生管理の徹底などを求める改善命令を出しました。

改善命令を受けたのは、再生医療の治療に用いる細胞の加工などを行う「コージンバイオ株式会社埼玉細胞加工センター」です。

厚労省によりますと、50代の女性は去年8月、身体の痛みを和らげる目的で、自身の脂肪からとった細胞を増やして静脈注射で体内に戻す再生医療の治療を受けていましたが、治療中に容体が急変し、搬送先の病院で死亡が確認されました。

これを受け、厚労省は細胞加工施設に対して製造の一時停止を求める「緊急命令」を出し、立ち入り検査を行ったところ、細胞加工施設が年に一度行わなければならない品質の照査を一度も行っていなかったことや、基準値を超える菌が繰り返し検出されていたことなど、複数の違反が確認されたということです。

この結果を受け、厚労省は23日、細胞加工施設に対し、問題発生時の報告書の手順を確認することや、衛生管理基準の作成などを求める改善命令を出しました。

一方、患者の治療を行っていたクリニックは去年11月、医療機関の廃止の届出を提出したということです。

厚労省は、死亡した女性の死因については調査を続けるとしています。