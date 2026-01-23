「Number SPORTS OF THE YEAR 2025」の授賞式が23日、都内で行われ、フォーエバーヤングと坂井瑠星が「NumberMVP賞」を受賞した。「エクリプス賞」受賞（最優秀古馬ダート牡馬の部門賞）に続き、国内外で快挙達成となった。

坂井はビデオメッセージで「僕が受賞したこともうれしいんですけど、チームでフォーエバーヤングと獲得できたというのが何よりうれしいです」と人馬での受賞に喜び。「最初の印象はあんまりなくて、普通の大きい馬だなという感じ」と出会った当時を思い出しながら「まさかここまでの馬になるとは全く思ってなかったです。（ブリーダーズCクラシックを）勝った時の前に誰もいないというのは僕だけの景色ですし、1番印象に残っています。引き上げてきた時にみんなが泣いていたので、それを見た時にすごくグッとくるものがありました」とレースを振り返った。

「ドバイワールドカップを勝てていないので、そこを勝ちたいというのが1番ですし、出るレース全部勝ちたいなと思っています」と今年の目標を掲げた坂井。「本当はフォーエバーヤングに乗って会場に行きたかったんですけど、行けずに申し訳ありません。また、このような賞に選ばれるように頑張っていきますので、今後とも応援よろしくお願いします」とメッセージを送った。

「NumberMVP賞」は、1年間で最も見る者を興奮させ、輝いたアスリートをスポーツ雑誌「Number」の視点で選出するもの。サウジC、ブリーダーズCクラシック制覇の功績が称えられ、フォーエバーヤングと坂井瑠星のコンビが受賞した。