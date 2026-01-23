1月22日放送の『ぐるナイ』（日本テレビ系）で話題となったのは、NEWS増田貴久と、「ゴチ」新メンバーとの思わぬ“相性”だった。

「増田さんの新たな相棒として『ゴチになります』に新登場したのは、5人組ボーカルダンスユニットM!LKのメンバー・佐野勇斗さんです。

昨年末までレギュラーメンバーだった俳優の高橋文哉さんが“クビ”となり卒業したことを受け、そこで1月16日の放送回から新たに加わったのです」（芸能記者）

佐野といえばもともと“おトボケ”キャラとして知られるが、この日は加速していた。

「増田さんも明るい性格で知られ、この日も相変わらずのテンションで『おしゃべりが横すべりしている』とツッコまれていましたが、料理の注文時もおなじみの甲高い声でオーダー。

その直後、佐野さんも料理名を、同じく甲高い声で注文したのです」（同前）

これには岡村隆史も「（そのキャラ）1人でええわ！」とツッコミ。スタジオは早くも笑いに包まれた。暴走はまだ止まらない。

「成人式シーズンにちなんで『20歳のころどんな生活をしていたのか』と聞かれた佐野さんは、

『ハタチの頃は元住吉に住んで……、元住吉で日々生活をしてまいりました』と回答。これには増田さんが思わず真顔になり、『場所だけ聞いてるんじゃない』と冷静にツッコミを入れるという、展開になりました。

さらに、佐野さんはフカヒレ入りそばを食べた際、味の感想として『うんま！超えて！やんま！』と謎の食リポ。この意味を尋ねられた彼は『美味しいを超えて、山になった』と説明しましたが、隣にいた増田さんは言葉を失い『お前ヤバいぞ、ちょっと』と“指導”。スタジオからは『あの、まっすーが引いてる！』と大盛り上がりでした」（同前）

Xではそんなコンビネーションに

《さのますコンビ最高》

《増田くんが引いてるのも突っ込んでるのもおもろい》

と好意的な声が寄せられている。放送作家が語る。

「佐野さんの予測不可能なリアクションは以前からバラエティで知られていましたが、ボケ役の増田さんと組ませるというスタッフの“狙い”がハマったようです。

『ゴチ』のコーナーも開始から28年。どうしてもマンネリになりがちですが、増田さんがツッコミに回ることで、スタジオの盛り上がりの角度も大いに変わることでしょうし、この“師弟関係”は見逃せません。

さらに霜降り明星のせいやさんも『今年はボケる余裕がなくて、全部ツッコミ側に回る』と語っていましたが、佐野さんが番組の“台風の目”になる可能性は高そうです」

来週の予告では、米津玄師の代表曲『Lemon』を歌う美声ぶりを見せていた佐野。その存在感に期待せずにはいられない。