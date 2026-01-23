石川は“きょうも雪の一日” 25日にかけ大雪のところも 地震で破損 消雪装置使えない能登では…
今シーズン最長寒波の影響で、石川県内は23日も雪の一日となりました。あさって25日にかけて大雪となるところがある見込みです。気象台では、交通障害に注意・警戒を呼び掛けています。
23日朝、金沢市内では住民たちが雪かきに追われていました。
住民は：
「きのうの晩も少し(雪かき)やっていたんだけど、朝起きてあれって。きのう地面見えてたよね、みたいな」
金沢では日中、雪は小康状態となりましたが、午後4時の積雪はいまだ20センチを超えています。
気温を見てみると、23日一日を通してほとんど上がっておらず、最高気温は3度と、平年より4度近く低くなりました。
降雪は少なかったものの、この寒さで、積もった雪がほとんどとけなかったため、今も20センチ以上が残っている状態です。
珠洲市内の仮設住宅では、ここ数日は住民同士で協力しながら、雪かきをしているといいます。
仮設住宅の住民：
「ここはすごい団結してます。一人出てるとみんな出てきてくれるから、みんな元気なんで」
ただ、奥能登では、まだ地震の影響で、道路の雪をとかす消雪装置が使えない場所も。
河合 紗花 記者：
「珠洲市内のこちらの道路、こちら側は消雪装置が働いていて、道がきれいに見えていますが、こちら側は消雪装置から水が出せないため、雪で道路が走りづらくなっています」
地震により水道管が破裂するなどして、使えなくなった市道の消雪装置。
少しずつ復旧は進んでいますが、24区間中、13区間では未だに稼働できていません。
タクシー運転手：
Q. ほんとは消雪装置があると？
「かなり楽ですね、全然走りやすいですからね。除雪の人も回ってくれてるんですけどね」
珠洲市では、消雪装置が使えない区間はすべて除雪車などで対応しています。
珠洲市環境建設課・陸畑 勇輝 さん：
「24区間すべてをすぐに直すっていうのは、なかなか厳しいので、来年度は一つでも消雪装置の修繕を行って、住民の皆さんに安心してじゃないですけど、対応を取っていければと思っています」
地震の爪痕が残る中、大雪と戦う奥能登。いち早い復旧が望まれます。