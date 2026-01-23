今シーズン最長寒波の影響で、石川県内は23日も雪の一日となりました。あさって25日にかけて大雪となるところがある見込みです。気象台では、交通障害に注意・警戒を呼び掛けています。



23日朝、金沢市内では住民たちが雪かきに追われていました。



住民は：

「きのうの晩も少し(雪かき)やっていたんだけど、朝起きてあれって。きのう地面見えてたよね、みたいな」



金沢では日中、雪は小康状態となりましたが、午後4時の積雪はいまだ20センチを超えています。

気温を見てみると、23日一日を通してほとんど上がっておらず、最高気温は3度と、平年より4度近く低くなりました。



降雪は少なかったものの、この寒さで、積もった雪がほとんどとけなかったため、今も20センチ以上が残っている状態です。



珠洲市内の仮設住宅では、ここ数日は住民同士で協力しながら、雪かきをしているといいます。

仮設住宅の住民：

「ここはすごい団結してます。一人出てるとみんな出てきてくれるから、みんな元気なんで」



ただ、奥能登では、まだ地震の影響で、道路の雪をとかす消雪装置が使えない場所も。



河合 紗花 記者：

「珠洲市内のこちらの道路、こちら側は消雪装置が働いていて、道がきれいに見えていますが、こちら側は消雪装置から水が出せないため、雪で道路が走りづらくなっています」



地震により水道管が破裂するなどして、使えなくなった市道の消雪装置。

少しずつ復旧は進んでいますが、24区間中、13区間では未だに稼働できていません。



タクシー運転手：

Q. ほんとは消雪装置があると？

「かなり楽ですね、全然走りやすいですからね。除雪の人も回ってくれてるんですけどね」



珠洲市では、消雪装置が使えない区間はすべて除雪車などで対応しています。



珠洲市環境建設課・陸畑 勇輝 さん：

「24区間すべてをすぐに直すっていうのは、なかなか厳しいので、来年度は一つでも消雪装置の修繕を行って、住民の皆さんに安心してじゃないですけど、対応を取っていければと思っています」



地震の爪痕が残る中、大雪と戦う奥能登。いち早い復旧が望まれます。

