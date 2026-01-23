¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ Âè9²ó º£½µ¤Î¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ 3ËÜ¡ÖÀÖ¹õ¥³¡¼¥¯¤ÎGMT¡¢Â¸ºß´¶¤Î¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼¶¡¢Á¯Îõ¥³¡¼¥é¥ë¡×
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢»þÂå¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤ò¤Þ¤È¤¤¤Ê¤¬¤é¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¤È¤¯¤ËÃæ¸Å»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÁÇºà´¶¤äÇÛ¿§¡¢¥µ¥¤¥º¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¤¤¤Þ¤Ê¤ª¹â¤¤»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ëÌ¾ºî¤¬¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤¹¤ë¡£
ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¸Å»Ô¾ì¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¥×¥í¤ÎÌÜÍø¤¤¬¡¢¡ÖºÇ½é¤Î1ËÜ¡×¤È¤·¤Æ¤â½½Ê¬¤ËÁªÂò»è¤È¤Ê¤ë¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òËè½µ3ËÜ¸·Áª¡£
Âè9²ó¤Ï¡¢¥¢¥ë¥ß¥Ù¥¼¥ëºÇ½ªÀ¤Âå¤ÎGMT¥Þ¥¹¥¿¡¼¶¡¢Ãµ¸¡²ÈÀº¿À¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼¶¡¢¤½¤·¤ÆÃ»Ì¿¤æ¤¨¤Ë´õ¾¯À¤òÁý¤¹Á¯Îõ¥«¥é¡¼¤Î¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥Ú¥Á¥å¥¢¥ë¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
º£½µ¤Î¡Ö¼ê¤¬ÆÏ¤¯¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¡×
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ GMT¥Þ¥¹¥¿¡¼¶ 16710 SS ¼«Æ°´¬ NÈÖ
1990Ç¯º¢¤«¤é2007Ç¯º¢¤Þ¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¡¢GMT¥Þ¥¹¥¿¡¼¶¡ÖRef.16710¡×¡£3¤Ä¤Î¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¤òÆ±»þ¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤ëµ¡Ç½À¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥±¡¼¥¹¤¬Çö¤¯¤Ê¤êÁõÃå´¶¤¬¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¹â¤¤ÀÖ¹õ¥Ù¥¼¥ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÇÛ¿§¤«¤é¡Ö¥³¡¼¥¯¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀ¤Âå¤¬ºÇ¸å¤Î¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÀ½¥Ù¥¼¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÆÈÆÃ¤ÎÉ÷¹ç¤¤¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¿´Â¡Éô¤Ë¤Ï¹â¤¤ÀºÅÙ¤È¿®ÍêÀ¤ò¸Ø¤ë¼«Æ°´¬¥¯¥í¥Î¥á¡¼¥¿¡¼¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤òÅëºÜ¡£¥·¥ã¡¼¥×¤Ê¥±¡¼¥¹¥é¥¤¥ó¤È¿§êô¤»¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢À¸»º½ªÎ»¸å¤âÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤òÆÀÂ³¤±¤ëÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¤Ç¤¹¡£
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ GMT¥Þ¥¹¥¿¡¼¶ 16710 SS ¼«Æ°´¬ NÈÖ
¤Û¤«¤Î¼Ì¿¿¤Ï¤³¤Á¤é
ÈÎÇä²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡2,000,000±ß
¥¢¥¤¥Æ¥àÌ¾¡¡¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ GMT¥Þ¥¹¥¿¡¼¶
ÄÌ¾Î¡¡GMT¥Þ¥¹¥¿¡¼¶
·¿¼°¡¡16710
ÁÇºà¡¡¥±¡¼¥¹: ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë¡¢¥Ö¥ì¥¹: ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë
¾¦ÉÊ¥é¥ó¥¯¡¡Ãæ¸ÅÉÊB¡¢»ÈÍÑ´¶¤Î¤¢¤ëÃæ¸ÅÉÊ
ÀÊÌ¥¿¥¤¥×¡¡¥á¥ó¥º
¥µ¥¤¥º¡¡¥±¡¼¥¹·ÂÌó: 40mm ÏÓ¼þ¤êºÇÂçÌó: 19.5cm
¥«¥é¡¼¡¡Ê¸»úÈ×¥«¥é¡¼: ¥Ö¥é¥Ã¥¯ x ¥ì¥Ã¥É
ÉÕÂ°ÉÊ¡¡½ãÀµ¥Ü¥Ã¥¯¥¹ ÊÝ¾Ú½ñ ¢¨ÊÝ¾Ú½ñÆüÉÕ1992Ç¯3·î
ÊÝ¾Ú´ü´Ö¡¡12¥õ·î
ÆÃµ»ö¹à¡¡¼«Æ°´¬ ËÉ¿å
ºß¸ËÅ¹ÊÞ¡¡KOMEHYO SHINJUKU
¾ÜºÙÀâÌÀ¡¡¥¬¥é¥¹¡¦¥ì¥ó¥º¤Ë½ý¤¢¤ê¡£ÉôÊ¬Åª¤ËÂ¿¾¯¤Ç¤¹¤¬¾®½ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1992Ç¯¤´¤íÀ½Â¤¡£¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Û¡¼¥ë¡¢³°Áõ»Å¾å¤²¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÉÕÂ°ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢½ý¡¦±ø¤ì¡¦Îô²½¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¥×¥í¤¬Áª¤ÖÍýÍ³
ÀÖ¤È¹õ¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¥Ù¥¼¥ë¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯GMT¥Þ¥¹¥¿¡¼II¤Ï¡¢¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤ÎÃæ¤Ç¤â°ìºÝ¶¯¤¤¸ÄÀ¤òÊü¤Ä¡¢»ä¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤âÆ´¤ì¤Î¶¯¤¤°ìÂæ¤Ç¤¹¡£
1992Ç¯º¢¤ËÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¸ÄÂÎ¤Ï¡¢30Ç¯°Ê¾å¤Î»þ¤ò·Ð¤¿º£¤â¤Ê¤ª¡¢¸½Ìò¤Ç³èÌö¤·Â³¤±¤ë¥¿¥Õ¤µ¤È¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸ÆÃÍ¤Î¿¼¤ß¤òÊ»¤»»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Û¡¼¥ë¤È³°Áõ»Å¾å¤²¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥í¤Î¼ê¤ÇºÙÉô¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀ°¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ë¤³¤½¿ä¤·¤¿¤¤Âç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£Îò»Ë¤ò¹ï¤ó¤Ç¤¤¿½Å¤ß¤ò´¶¤¸¤Ä¤Ä¡¢ËüÁ´¤ÎÂÎÀ©¤Ç»È¤¤»Ï¤á¤é¤ì¤ë¡¢Íê¤â¤·¤¤¡ÖºÇ½é¤Î1ËÜ¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¡Ê¥³¥áÊ¼¡¡Ä»µï ¿¿¡Ë ¡¡
photo gallery
¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼¶ 216570 SS ¼«Æ°´¬ ¥é¥ó¥À¥àÈÖ
¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼II¤ÎÃÂÀ¸40¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢2011Ç¯¤«¤é2021Ç¯¤Þ¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤¿°ìËÜ¡£½éÂå¥â¥Ç¥ë¡ÊRef.1655¡Ë¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¡¢¥¢¥¤¥³¥óÅª¤Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î24»þ´Ö¿Ë¤¬ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¥±¡¼¥¹·Â¤ÏÀèÂå¤Î40mm¤«¤é42mm¤Ø¤ÈÂç·¿²½¤µ¤ì¡¢ÎÏ¶¯¤¤Â¸ºß´¶¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤Ë¤ÏÂÑ¼§¡¦ÂÑ¾×·âÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¼«¼ÒÀ½¥¥ã¥ê¥Ð¡¼3187¤òÅëºÜ¡£¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤Ï·øÏ´¤Ê3Ï¢¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃµ¸¡²ÈÀº¿À¤ò¸½Âå¤ËÅÁ¤¨¤ë¡¢¼ÂÍÑÀ¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼¶ 216570 SS ¼«Æ°´¬ ¥é¥ó¥À¥àÈÖ
¤Û¤«¤Î¼Ì¿¿¤Ï¤³¤Á¤é
ÈÎÇä²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡1,550,000±ß
¥¢¥¤¥Æ¥àÌ¾¡¡¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼¶
ÄÌ¾Î¡¡¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼¶
·¿¼°¡¡216570
ÁÇºà¡¡¥±¡¼¥¹: ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë¡¢¥Ö¥ì¥¹: ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë
¾¦ÉÊ¥é¥ó¥¯¡¡Ãæ¸ÅÉÊA¡¢»ÈÍÑ´¶¤Î¾¯¤Ê¤¤¤¤ì¤¤¤ÊÃæ¸ÅÉÊ
ÀÊÌ¥¿¥¤¥×¡¡¥á¥ó¥º
¥µ¥¤¥º¡¡¥±¡¼¥¹·ÂÌó: 42mm ÏÓ¼þ¤êºÇÂçÌó: 20cm
¥«¥é¡¼¡¡Ê¸»úÈ×¥«¥é¡¼: ¥Ö¥é¥Ã¥¯
ÉÕÂ°ÉÊ¡¡½ãÀµ¥Ü¥Ã¥¯¥¹ ÊÝ¾Ú½ñ ¢¨ÊÝ¾Ú½ñÆüÉÕ2018Ç¯5·î
ÊÝ¾Ú´ü´Ö¡¡12¥õ·î
ÆÃµ»ö¹à¡¡¼«Æ°´¬ ËÉ¿å
ºß¸ËÅ¹ÊÞ¡¡Ì¾¸Å²°ËÜÅ¹ ËÜ´Û
¾ÜºÙÀâÌÀ¡¡Â¿¾¯¾®½ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¤¤ì¤¤¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¥é¥ó¥À¥àÈÖ¡£ÀºÅÙÄ´À°¡¢³°Áõ»Å¾å¤²¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÉÕÂ°ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢½ý¡¦±ø¤ì¡¦Îô²½¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¥×¥í¤¬Áª¤ÖÍýÍ³
Æ¶·¢¤ä¶ËÃÏ¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤òÁÛÄê¤·¤¿¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼II¤â¡¢¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¶þ»Ø¤Î¥¿¥Õ¤µ¤òÈ÷¤¨¤¿¡¢»ä¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤âÈó¾ï¤Ë¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¸ÄÂÎ¤Ï2018Ç¯°õ¤ÎÊÝ¾Ú½ñ¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¿·µ»½Ñ¤Ë¤è¤ë°Â¿´´¶¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¹âÇ¯¼°¥â¥Ç¥ë¡£ÀºÅÙÄ´À°¤È³°Áõ»Å¾å¤²¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÀÚ¤Ë»È¤¤»Ï¤á¤¿¤¤¡ÖºÇ½é¤Î1ËÜ¡×¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢Èó¾ï¤ËÀ°¤Ã¤¿¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¹õÊ¸»úÈ×¤Ï¤É¤ó¤ÊÁõ¤¤¤â°ú¤Äù¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥ª¥ó¥ª¥ÕÌä¤ï¤ºÄ¹¤¯°¦ÍÑ¤Ç¤¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ê¥³¥áÊ¼¡¡Ä»µï ¿¿¡Ë ¡¡
photo gallery
¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥Ú¥Á¥å¥¢¥ë 124300 SS ¼«Æ°´¬ ¥é¥ó¥À¥àÈÖ
2020Ç¯¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óºþ¿·¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥Ú¥Á¥å¥¢¥ë41¡×¡£Åö¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢È¯É½¤«¤é¤ï¤º¤«2Ç¯¸å¤Î2022Ç¯¤ËÀ¸»º½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢´õ¾¯¤Ê¡Ö¥³¡¼¥é¥ë¥ì¥Ã¥É¡×Ê¸»úÈ×¤Î°ìËÜ¤Ç¤¹¡£¥é¥Ã¥«¡¼»Å¾å¤²¤Ë¤è¤ëÁ¯Îõ¤ÊÀÖ¿§¤¬¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¶¯Îõ¤Ê¸ÄÀ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿´Â¡Éô¤Ë¤Ï¿·À¤Âå¥¥ã¥ê¥Ð¡¼3230¤òÅëºÜ¤·¡¢Ìó70»þ´Ö¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥¶¡¼¥Ö¤ò³ÎÊÝ¡£·øÏ´¤Ê¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤òÈ÷¤¨¡¢¼ÂÍÑÀ¤È´õ¾¯À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ÃíÌÜ¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥Ú¥Á¥å¥¢¥ë 124300 SS ¼«Æ°´¬ ¥é¥ó¥À¥àÈÖ
¤Û¤«¤Î¼Ì¿¿¤Ï¤³¤Á¤é
ÈÎÇä²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡2,700,000±ß
¥¢¥¤¥Æ¥àÌ¾¡¡¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥Ú¥Á¥å¥¢¥ë
ÄÌ¾Î¡¡¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥Ú¥Á¥å¥¢¥ë
·¿¼°¡¡124300
ÁÇºà¡¡¥±¡¼¥¹: ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë¡¢¥Ö¥ì¥¹: ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë
¾¦ÉÊ¥é¥ó¥¯¡¡Ãæ¸ÅÉÊA¡¢»ÈÍÑ´¶¤Î¾¯¤Ê¤¤¤¤ì¤¤¤ÊÃæ¸ÅÉÊ
ÀÊÌ¥¿¥¤¥×¡¡¥á¥ó¥º
¥µ¥¤¥º¡¡¥±¡¼¥¹·ÂÌó: 41mm ÏÓ¼þ¤êºÇÂçÌó: 17cm
¥«¥é¡¼¡¡Ê¸»úÈ×¥«¥é¡¼: ¥³¡¼¥é¥ë¥ì¥Ã¥É
ÉÕÂ°ÉÊ¡¡½ãÀµ¥Ü¥Ã¥¯¥¹ ÊÝ¾Ú½ñ ¢¨ÊÝ¾Ú½ñÆüÉÕ2020Ç¯11·î
ÊÝ¾Ú´ü´Ö¡¡12¥õ·î
ÆÃµ»ö¹à¡¡¼«Æ°´¬ ËÉ¿å
ºß¸ËÅ¹ÊÞ¡¡ÇßÅÄÅ¹
¾ÜºÙÀâÌÀ¡¡¥¬¥é¥¹¤Ë½ý¤¬¤¢¤ê¡£Â¿¾¯¾®½ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¤¤ì¤¤¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¥é¥ó¥À¥àÈÖ¡£ÀºÅÙÄ´À°¡¢³°Áõ»Å¾å¤²¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÉÕÂ°ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢½ý¡¦±ø¤ì¡¦Îô²½¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¥×¥í¤¬Áª¤ÖÍýÍ³
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡¢¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥Ú¥Á¥å¥¢¥ë¡£¤³¤ÎÁ¯Îõ¤Ê¥³¡¼¥é¥ë¥ì¥Ã¥É¤Ï¡¢¼þ¤ê¤ÈÈï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤³¤½Áª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤°ì²¡¤·¤Î¸ÄÂÎ¤Ç¤¹¡£
2020Ç¯°õ¤ÎÊÝ¾Ú½ñ¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¹âÇ¯¼°¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢ºÇ¿·¤Î»þ·×À½Â¤µ»½Ñ¤Ë¤è¤ë¿®ÍêÀ¤Î¹â¤µ¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê°Â¿´ºàÎÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÀºÅÙÄ´À°¤È³°Áõ»Å¾å¤²¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Èó¾ï¤Ë¿ð¡¹¤·¤¯À°¤Ã¤¿¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÏÓ¸µ¤Ë³Î¤«¤Ê¸ÄÀ¤ò½É¤·¡¢½êÍ¤¹¤ë´î¤Ó¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¡¢ºÇ¹â¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¡Ê¥³¥áÊ¼¡¡Ä»µï ¿¿¡Ë ¡¡
photo gallery
¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¢¨·ÇºÜÆâÍÆ¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤ò´ð¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾¦ÉÊ¤Î¾õÂÖ¡¦ºß¸Ë¡¦²Á³Ê¤ÏÊÑÆ°¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ï¡Ö¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤¿°úÍÑ¸µ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤È¤¯¤ËÃæ¸Å»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÁÇºà´¶¤äÇÛ¿§¡¢¥µ¥¤¥º¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¤¤¤Þ¤Ê¤ª¹â¤¤»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ëÌ¾ºî¤¬¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤¹¤ë¡£
ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¸Å»Ô¾ì¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¥×¥í¤ÎÌÜÍø¤¤¬¡¢¡ÖºÇ½é¤Î1ËÜ¡×¤È¤·¤Æ¤â½½Ê¬¤ËÁªÂò»è¤È¤Ê¤ë¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òËè½µ3ËÜ¸·Áª¡£
Âè9²ó¤Ï¡¢¥¢¥ë¥ß¥Ù¥¼¥ëºÇ½ªÀ¤Âå¤ÎGMT¥Þ¥¹¥¿¡¼¶¡¢Ãµ¸¡²ÈÀº¿À¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼¶¡¢¤½¤·¤ÆÃ»Ì¿¤æ¤¨¤Ë´õ¾¯À¤òÁý¤¹Á¯Îõ¥«¥é¡¼¤Î¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥Ú¥Á¥å¥¢¥ë¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ GMT¥Þ¥¹¥¿¡¼¶ 16710 SS ¼«Æ°´¬ NÈÖ
1990Ç¯º¢¤«¤é2007Ç¯º¢¤Þ¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¡¢GMT¥Þ¥¹¥¿¡¼¶¡ÖRef.16710¡×¡£3¤Ä¤Î¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¤òÆ±»þ¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤ëµ¡Ç½À¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥±¡¼¥¹¤¬Çö¤¯¤Ê¤êÁõÃå´¶¤¬¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¹â¤¤ÀÖ¹õ¥Ù¥¼¥ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÇÛ¿§¤«¤é¡Ö¥³¡¼¥¯¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀ¤Âå¤¬ºÇ¸å¤Î¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÀ½¥Ù¥¼¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÆÈÆÃ¤ÎÉ÷¹ç¤¤¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¿´Â¡Éô¤Ë¤Ï¹â¤¤ÀºÅÙ¤È¿®ÍêÀ¤ò¸Ø¤ë¼«Æ°´¬¥¯¥í¥Î¥á¡¼¥¿¡¼¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤òÅëºÜ¡£¥·¥ã¡¼¥×¤Ê¥±¡¼¥¹¥é¥¤¥ó¤È¿§êô¤»¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢À¸»º½ªÎ»¸å¤âÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤òÆÀÂ³¤±¤ëÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¤Ç¤¹¡£
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ GMT¥Þ¥¹¥¿¡¼¶ 16710 SS ¼«Æ°´¬ NÈÖ
¤Û¤«¤Î¼Ì¿¿¤Ï¤³¤Á¤é
ÈÎÇä²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡2,000,000±ß
¥¢¥¤¥Æ¥àÌ¾¡¡¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ GMT¥Þ¥¹¥¿¡¼¶
ÄÌ¾Î¡¡GMT¥Þ¥¹¥¿¡¼¶
·¿¼°¡¡16710
ÁÇºà¡¡¥±¡¼¥¹: ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë¡¢¥Ö¥ì¥¹: ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë
¾¦ÉÊ¥é¥ó¥¯¡¡Ãæ¸ÅÉÊB¡¢»ÈÍÑ´¶¤Î¤¢¤ëÃæ¸ÅÉÊ
ÀÊÌ¥¿¥¤¥×¡¡¥á¥ó¥º
¥µ¥¤¥º¡¡¥±¡¼¥¹·ÂÌó: 40mm ÏÓ¼þ¤êºÇÂçÌó: 19.5cm
¥«¥é¡¼¡¡Ê¸»úÈ×¥«¥é¡¼: ¥Ö¥é¥Ã¥¯ x ¥ì¥Ã¥É
ÉÕÂ°ÉÊ¡¡½ãÀµ¥Ü¥Ã¥¯¥¹ ÊÝ¾Ú½ñ ¢¨ÊÝ¾Ú½ñÆüÉÕ1992Ç¯3·î
ÊÝ¾Ú´ü´Ö¡¡12¥õ·î
ÆÃµ»ö¹à¡¡¼«Æ°´¬ ËÉ¿å
ºß¸ËÅ¹ÊÞ¡¡KOMEHYO SHINJUKU
¾ÜºÙÀâÌÀ¡¡¥¬¥é¥¹¡¦¥ì¥ó¥º¤Ë½ý¤¢¤ê¡£ÉôÊ¬Åª¤ËÂ¿¾¯¤Ç¤¹¤¬¾®½ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1992Ç¯¤´¤íÀ½Â¤¡£¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Û¡¼¥ë¡¢³°Áõ»Å¾å¤²¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÉÕÂ°ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢½ý¡¦±ø¤ì¡¦Îô²½¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¥×¥í¤¬Áª¤ÖÍýÍ³
ÀÖ¤È¹õ¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¥Ù¥¼¥ë¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯GMT¥Þ¥¹¥¿¡¼II¤Ï¡¢¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤ÎÃæ¤Ç¤â°ìºÝ¶¯¤¤¸ÄÀ¤òÊü¤Ä¡¢»ä¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤âÆ´¤ì¤Î¶¯¤¤°ìÂæ¤Ç¤¹¡£
1992Ç¯º¢¤ËÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¸ÄÂÎ¤Ï¡¢30Ç¯°Ê¾å¤Î»þ¤ò·Ð¤¿º£¤â¤Ê¤ª¡¢¸½Ìò¤Ç³èÌö¤·Â³¤±¤ë¥¿¥Õ¤µ¤È¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸ÆÃÍ¤Î¿¼¤ß¤òÊ»¤»»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Û¡¼¥ë¤È³°Áõ»Å¾å¤²¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥í¤Î¼ê¤ÇºÙÉô¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀ°¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ë¤³¤½¿ä¤·¤¿¤¤Âç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£Îò»Ë¤ò¹ï¤ó¤Ç¤¤¿½Å¤ß¤ò´¶¤¸¤Ä¤Ä¡¢ËüÁ´¤ÎÂÎÀ©¤Ç»È¤¤»Ï¤á¤é¤ì¤ë¡¢Íê¤â¤·¤¤¡ÖºÇ½é¤Î1ËÜ¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¡Ê¥³¥áÊ¼¡¡Ä»µï ¿¿¡Ë ¡¡
photo gallery
¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼¶ 216570 SS ¼«Æ°´¬ ¥é¥ó¥À¥àÈÖ
¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼II¤ÎÃÂÀ¸40¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢2011Ç¯¤«¤é2021Ç¯¤Þ¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤¿°ìËÜ¡£½éÂå¥â¥Ç¥ë¡ÊRef.1655¡Ë¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¡¢¥¢¥¤¥³¥óÅª¤Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î24»þ´Ö¿Ë¤¬ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¥±¡¼¥¹·Â¤ÏÀèÂå¤Î40mm¤«¤é42mm¤Ø¤ÈÂç·¿²½¤µ¤ì¡¢ÎÏ¶¯¤¤Â¸ºß´¶¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤Ë¤ÏÂÑ¼§¡¦ÂÑ¾×·âÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¼«¼ÒÀ½¥¥ã¥ê¥Ð¡¼3187¤òÅëºÜ¡£¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤Ï·øÏ´¤Ê3Ï¢¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃµ¸¡²ÈÀº¿À¤ò¸½Âå¤ËÅÁ¤¨¤ë¡¢¼ÂÍÑÀ¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼¶ 216570 SS ¼«Æ°´¬ ¥é¥ó¥À¥àÈÖ
¤Û¤«¤Î¼Ì¿¿¤Ï¤³¤Á¤é
ÈÎÇä²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡1,550,000±ß
¥¢¥¤¥Æ¥àÌ¾¡¡¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼¶
ÄÌ¾Î¡¡¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼¶
·¿¼°¡¡216570
ÁÇºà¡¡¥±¡¼¥¹: ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë¡¢¥Ö¥ì¥¹: ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë
¾¦ÉÊ¥é¥ó¥¯¡¡Ãæ¸ÅÉÊA¡¢»ÈÍÑ´¶¤Î¾¯¤Ê¤¤¤¤ì¤¤¤ÊÃæ¸ÅÉÊ
ÀÊÌ¥¿¥¤¥×¡¡¥á¥ó¥º
¥µ¥¤¥º¡¡¥±¡¼¥¹·ÂÌó: 42mm ÏÓ¼þ¤êºÇÂçÌó: 20cm
¥«¥é¡¼¡¡Ê¸»úÈ×¥«¥é¡¼: ¥Ö¥é¥Ã¥¯
ÉÕÂ°ÉÊ¡¡½ãÀµ¥Ü¥Ã¥¯¥¹ ÊÝ¾Ú½ñ ¢¨ÊÝ¾Ú½ñÆüÉÕ2018Ç¯5·î
ÊÝ¾Ú´ü´Ö¡¡12¥õ·î
ÆÃµ»ö¹à¡¡¼«Æ°´¬ ËÉ¿å
ºß¸ËÅ¹ÊÞ¡¡Ì¾¸Å²°ËÜÅ¹ ËÜ´Û
¾ÜºÙÀâÌÀ¡¡Â¿¾¯¾®½ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¤¤ì¤¤¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¥é¥ó¥À¥àÈÖ¡£ÀºÅÙÄ´À°¡¢³°Áõ»Å¾å¤²¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÉÕÂ°ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢½ý¡¦±ø¤ì¡¦Îô²½¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¥×¥í¤¬Áª¤ÖÍýÍ³
Æ¶·¢¤ä¶ËÃÏ¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤òÁÛÄê¤·¤¿¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼II¤â¡¢¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¶þ»Ø¤Î¥¿¥Õ¤µ¤òÈ÷¤¨¤¿¡¢»ä¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤âÈó¾ï¤Ë¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¸ÄÂÎ¤Ï2018Ç¯°õ¤ÎÊÝ¾Ú½ñ¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¿·µ»½Ñ¤Ë¤è¤ë°Â¿´´¶¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¹âÇ¯¼°¥â¥Ç¥ë¡£ÀºÅÙÄ´À°¤È³°Áõ»Å¾å¤²¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÀÚ¤Ë»È¤¤»Ï¤á¤¿¤¤¡ÖºÇ½é¤Î1ËÜ¡×¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢Èó¾ï¤ËÀ°¤Ã¤¿¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¹õÊ¸»úÈ×¤Ï¤É¤ó¤ÊÁõ¤¤¤â°ú¤Äù¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥ª¥ó¥ª¥ÕÌä¤ï¤ºÄ¹¤¯°¦ÍÑ¤Ç¤¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ê¥³¥áÊ¼¡¡Ä»µï ¿¿¡Ë ¡¡
photo gallery
¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥Ú¥Á¥å¥¢¥ë 124300 SS ¼«Æ°´¬ ¥é¥ó¥À¥àÈÖ
2020Ç¯¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óºþ¿·¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥Ú¥Á¥å¥¢¥ë41¡×¡£Åö¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢È¯É½¤«¤é¤ï¤º¤«2Ç¯¸å¤Î2022Ç¯¤ËÀ¸»º½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢´õ¾¯¤Ê¡Ö¥³¡¼¥é¥ë¥ì¥Ã¥É¡×Ê¸»úÈ×¤Î°ìËÜ¤Ç¤¹¡£¥é¥Ã¥«¡¼»Å¾å¤²¤Ë¤è¤ëÁ¯Îõ¤ÊÀÖ¿§¤¬¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¶¯Îõ¤Ê¸ÄÀ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿´Â¡Éô¤Ë¤Ï¿·À¤Âå¥¥ã¥ê¥Ð¡¼3230¤òÅëºÜ¤·¡¢Ìó70»þ´Ö¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥¶¡¼¥Ö¤ò³ÎÊÝ¡£·øÏ´¤Ê¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤òÈ÷¤¨¡¢¼ÂÍÑÀ¤È´õ¾¯À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ÃíÌÜ¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥Ú¥Á¥å¥¢¥ë 124300 SS ¼«Æ°´¬ ¥é¥ó¥À¥àÈÖ
¤Û¤«¤Î¼Ì¿¿¤Ï¤³¤Á¤é
ÈÎÇä²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡2,700,000±ß
¥¢¥¤¥Æ¥àÌ¾¡¡¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥Ú¥Á¥å¥¢¥ë
ÄÌ¾Î¡¡¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥Ú¥Á¥å¥¢¥ë
·¿¼°¡¡124300
ÁÇºà¡¡¥±¡¼¥¹: ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë¡¢¥Ö¥ì¥¹: ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë
¾¦ÉÊ¥é¥ó¥¯¡¡Ãæ¸ÅÉÊA¡¢»ÈÍÑ´¶¤Î¾¯¤Ê¤¤¤¤ì¤¤¤ÊÃæ¸ÅÉÊ
ÀÊÌ¥¿¥¤¥×¡¡¥á¥ó¥º
¥µ¥¤¥º¡¡¥±¡¼¥¹·ÂÌó: 41mm ÏÓ¼þ¤êºÇÂçÌó: 17cm
¥«¥é¡¼¡¡Ê¸»úÈ×¥«¥é¡¼: ¥³¡¼¥é¥ë¥ì¥Ã¥É
ÉÕÂ°ÉÊ¡¡½ãÀµ¥Ü¥Ã¥¯¥¹ ÊÝ¾Ú½ñ ¢¨ÊÝ¾Ú½ñÆüÉÕ2020Ç¯11·î
ÊÝ¾Ú´ü´Ö¡¡12¥õ·î
ÆÃµ»ö¹à¡¡¼«Æ°´¬ ËÉ¿å
ºß¸ËÅ¹ÊÞ¡¡ÇßÅÄÅ¹
¾ÜºÙÀâÌÀ¡¡¥¬¥é¥¹¤Ë½ý¤¬¤¢¤ê¡£Â¿¾¯¾®½ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¤¤ì¤¤¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¥é¥ó¥À¥àÈÖ¡£ÀºÅÙÄ´À°¡¢³°Áõ»Å¾å¤²¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÉÕÂ°ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢½ý¡¦±ø¤ì¡¦Îô²½¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¥×¥í¤¬Áª¤ÖÍýÍ³
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡¢¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥Ú¥Á¥å¥¢¥ë¡£¤³¤ÎÁ¯Îõ¤Ê¥³¡¼¥é¥ë¥ì¥Ã¥É¤Ï¡¢¼þ¤ê¤ÈÈï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤³¤½Áª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤°ì²¡¤·¤Î¸ÄÂÎ¤Ç¤¹¡£
2020Ç¯°õ¤ÎÊÝ¾Ú½ñ¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¹âÇ¯¼°¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢ºÇ¿·¤Î»þ·×À½Â¤µ»½Ñ¤Ë¤è¤ë¿®ÍêÀ¤Î¹â¤µ¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê°Â¿´ºàÎÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÀºÅÙÄ´À°¤È³°Áõ»Å¾å¤²¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Èó¾ï¤Ë¿ð¡¹¤·¤¯À°¤Ã¤¿¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÏÓ¸µ¤Ë³Î¤«¤Ê¸ÄÀ¤ò½É¤·¡¢½êÍ¤¹¤ë´î¤Ó¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¡¢ºÇ¹â¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¡Ê¥³¥áÊ¼¡¡Ä»µï ¿¿¡Ë ¡¡
photo gallery
¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¢¨·ÇºÜÆâÍÆ¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤ò´ð¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾¦ÉÊ¤Î¾õÂÖ¡¦ºß¸Ë¡¦²Á³Ê¤ÏÊÑÆ°¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ï¡Ö¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤¿°úÍÑ¸µ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£