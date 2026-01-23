Snow Man目黒蓮が緊急参戦「日曜日の初耳学」なかやまきんに君の企画で熱血生徒に
【モデルプレス＝2026/01/23】Snow Manの目黒蓮が25日放送のMBS／TBS系「日曜日の初耳学」（毎週日曜22時〜）に出演。大ファンだというなかやまきんに君の人気企画に緊急参戦する。
【写真】スノ目黒と同期・timeleszメンバーが公開した密着フォト
◆目黒蓮、熱血生徒に変身
米・サンタモニカカレッジで学んだなかやまきんに君先生がお悩み別に効果的なトレーニング法やダイエットについて教える人気企画「なかやまきんに君先生の熱血授業」。きんに君先生の大ファンで「YouTubeチャンネルも見てます」という目黒が「どうしても授業に参加したい！」と、普段から体を鍛えている特待生として【熱血授業】に初参加。やる気満々で、きんに君が「そんなことしなくていいから」と止めに入るほどの熱血生徒に変身する。きんに君先生による目黒の腹筋チェックや２人そろっての“Wパワーー！”も披露し、熱すぎる授業態度で盛り上げる。
◆目黒蓮「食べすぎてしまう」悩みを明かす
さらに、目黒も抱えているという「つい食べ過ぎてしまう」お悩みに、栄養学を学んだきんに君先生から“空腹を抑えるとっておきアドバイス”も。きんに君先生自身がボディビルの大会前に行っているという、リアルかつ効果的な食事法を紹介する。
そのほか教室に集まったのは、体型崩れが悩みのくわばたりえ＆キンタロー。、最近太ってしまいダイエットが急務のアイドル・吉澤閑也（Travis Japan）、ぽっこりお腹がなかなか解消できない市川九團次。きんに君先生オリジナルの“世界一カンタン”4つのエクササイズ＆医師も太鼓判を押す食事法を学びつくす。（modelpress編集部）
