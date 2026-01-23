元日向坂46メンバー、ヒカルのアパレルブランドに就職 本人にDMで直談判「本気です」現役時代からファンだった
【モデルプレス＝2026/01/23】YouTuberのヒカルが22日、自身のYouTubeチャンネルを更新。元日向坂46のメンバーが、ヒカルプロデュースのアパレルブランド「ReZARD」にて働くことを明かした。
【写真】元日向坂1期生、憧れのヒカルと食事する様子
ヒカルは、動画の冒頭で「とてつもなく凄いことが起きました。なんと僕のインスタのDMに芸能人からメッセージが届いたんですよ。その内容が本当にヤバくて、ビビりました」「『紅白』とか出てるレベルのアイドル」と「NHK紅白歌合戦」にも出場した経験のあるアイドルからメッセージが届いたことを前置きし、そのメッセージを読み上げた。
「『ヒカルさんの考え方、生き方が大好きです。現役時代から毎日ヒカルさんの動画やツイキャスなどを観ていつもパワーをいただいていました』」「『今はアイドルを卒業して次の仕事を探しているのですが、これからの人生で自分の本当に一番したいことを考えた時に、雑用でも秘書でもどんな形でもヒカルさんと関わって仕事をするというのがずっと諦められない夢です』」「要は『雇ってください』ってきたんですよ！」と内容を語った。
その後、メッセージを送った人物である元日向坂46の高瀬愛奈が動画に登場。高瀬は「いつも観てた場所なのですごい嬉しい」と撮影現場を見渡し、笑顔を見せつつ「本当に働きたいのか？」という質問に対して「本気です」と回答した。また、働きたい理由については「仲間がいることがすごい魅力的に見えて、元々（ヒカルの）YouTubeをすごい好きで観てたので、次にアイドル卒業してやりたいこと何かなって半年間考えたときに一番一緒にお仕事ができたらなって」と真っ直ぐな目で伝えていた。
また、ヒカルは初めて高瀬と会った際の印象について「世の中のことをほとんど知らないんですよ。学生時代からアイドルやってるからアイドル以外のことを何も知らない状態で雛鳥みたいな感じ」「『俺みたいによく炎上する人間と相性が良くなさすぎる。やめた方がいい』ってめっちゃ強く言った」と回想。続けて「俺に雇われなかったら路頭に迷う、やりたいことないみたいなことを言ってるんですよ」「こんな逸材を放出したらもったいないなって。とりあえず、二つ返事で雇おうって」と彼女の意思が固かったと説明した。
しかし、雑用や秘書を雇う必要はなかったため「ReZARD」で雇うことにしたそう。ヒカルは「『どんな逸材やねん』と思って、正直『こんな人いるんだ』と思ったんですよ」「この子はちゃんとしないともったいないと思った」と話していた。
高瀬は、 2016年にけやき坂46（現：日向坂46）のオーディションに合格し、1期生としてグループに加入。2025年5月、「13th Single ひなた坂46 LIVE」最終公演をもってグループを卒業した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】元日向坂1期生、憧れのヒカルと食事する様子
◆ヒカル、元日向坂46メンバーからのDM内容明かす
ヒカルは、動画の冒頭で「とてつもなく凄いことが起きました。なんと僕のインスタのDMに芸能人からメッセージが届いたんですよ。その内容が本当にヤバくて、ビビりました」「『紅白』とか出てるレベルのアイドル」と「NHK紅白歌合戦」にも出場した経験のあるアイドルからメッセージが届いたことを前置きし、そのメッセージを読み上げた。
その後、メッセージを送った人物である元日向坂46の高瀬愛奈が動画に登場。高瀬は「いつも観てた場所なのですごい嬉しい」と撮影現場を見渡し、笑顔を見せつつ「本当に働きたいのか？」という質問に対して「本気です」と回答した。また、働きたい理由については「仲間がいることがすごい魅力的に見えて、元々（ヒカルの）YouTubeをすごい好きで観てたので、次にアイドル卒業してやりたいこと何かなって半年間考えたときに一番一緒にお仕事ができたらなって」と真っ直ぐな目で伝えていた。
◆ヒカル、高瀬愛奈と会った際の印象は？
また、ヒカルは初めて高瀬と会った際の印象について「世の中のことをほとんど知らないんですよ。学生時代からアイドルやってるからアイドル以外のことを何も知らない状態で雛鳥みたいな感じ」「『俺みたいによく炎上する人間と相性が良くなさすぎる。やめた方がいい』ってめっちゃ強く言った」と回想。続けて「俺に雇われなかったら路頭に迷う、やりたいことないみたいなことを言ってるんですよ」「こんな逸材を放出したらもったいないなって。とりあえず、二つ返事で雇おうって」と彼女の意思が固かったと説明した。
しかし、雑用や秘書を雇う必要はなかったため「ReZARD」で雇うことにしたそう。ヒカルは「『どんな逸材やねん』と思って、正直『こんな人いるんだ』と思ったんですよ」「この子はちゃんとしないともったいないと思った」と話していた。
高瀬は、 2016年にけやき坂46（現：日向坂46）のオーディションに合格し、1期生としてグループに加入。2025年5月、「13th Single ひなた坂46 LIVE」最終公演をもってグループを卒業した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】