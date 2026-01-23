今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、毛繕いしていた猫ちゃん。そのときのポーズがとあるものに似ていると話題になりました。投稿はXにて、11.8万回以上表示。8000件以上のいいねが寄せられていました。

【写真：おしり周りを毛づくろいしていた猫→『足』を見ると……】

てぃらちゃんアンテナ

今回、Xに投稿したのは「てぃらの」さん。登場したのは、猫のてぃらのちゃんです。

投稿主さんがアップしたのは、てぃらのちゃんが毛づくろいしているときの様子。きれい好きなてぃらのちゃんは、お尻まわりも入念に毛づくろいしていたそうです。そのとき、投稿主さんはあることに気付いた模様。それは、てぃらのちゃんのポーズが、アンテナそっくりだということ。

ピーンとまっすぐ伸びた脚はまさにアンテナ。まるで何かを受信しているみたいです。もしかしたら、このアンテナで近所の猫ちゃんたちと情報交換していた…のかもしれませんね。

可愛い猫アンテナに猫好きメロメロ

てぃらのアンテナの様子を見たXユーザーたちからは、「猫様の柔らかさに感嘆」「おお…受信されておる」「おっ！凄い」「美しきおみ足」「5G（にゃいぶG）ですね」などの声が多く寄せられていました。多くの方が、この可愛い猫アンテナに注目したようです。

Xアカウント「てぃらの」では、猫のてぃらのちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。どの投稿もてぃらのちゃんの可愛さがギュッと詰まっています。

写真・動画提供：Xアカウント「てぃらの」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。