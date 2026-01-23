再生回数11万回を超え、「安心感抜群！」「とっても可愛いです♡」と注目を集めているのは、猫ちゃんが無防備な姿でぐっすりと眠る光景。布団に向かった飼い主さんが目撃した猫ちゃんの姿が可愛いと話題となっています。

【動画：寝ようと思って布団に行ったら、『猫』が……あまりにも無防備すぎる様子に爆笑】

寝ようと思って布団へ向かうと…

Instagramアカウント『ねねたん』にリラックスしきって眠る猫ちゃんの姿が投稿され、癒やしを届けています。ある日、エキゾチックショートヘアのねねちゃんの飼い主さんは、眠ろうと思い布団へ向かったそう。すると、そこには布団の端で眠る家族と、布団の真ん中で体をのびのびと伸ばして眠るねねちゃんの姿が。

仰向けになってお腹を出し、完全に脱力しきったねねちゃんの姿は、まるで人間のようだったといいます。

その姿はとても可愛いものの、ねねちゃんが布団の真ん中で眠っていたため、飼い主さんは眠るスペースがなくなってしまったご様子。しかし、幸せそうにすやすやと眠るねねちゃんたちの姿を見た飼い主さんは、「わたしはどこで寝ようかな」と嬉しそうに呟くのでした。

お腹を出して眠る姿にキュン♡

そしてまた別の日。飼い主さんが布団へ向かうと、この日も布団はねねちゃんと家族に占領されていたそう。飼い主さんがねねちゃんの近くへ寄ってみると、ねねちゃんは布団の真ん中でお腹を出し、完全リラックス状態で眠っていたといいます。

そうしてねねちゃんに布団を占領されてしまうことの多い飼い主さんですが、そんな光景を幸せそうに温かく見守るのでした。

お腹を触られてご機嫌なねねちゃん

そんな癒やし溢れる光景に遭遇した飼い主さんは、眠っているねねちゃんをこっそり撫でてみることに。布団の上でお腹を出して眠っているねねちゃんにそっと近づき、ふわふわのお腹に手を乗せてみたといいます。

すると、ねねちゃんは目を覚ますことなく眠ったままだったそう。ねねちゃんは1度眠ったら起きないタイプなのか…と思いきや。飼い主さんがねねちゃんの体から手を離した瞬間、ねねちゃんは目を閉じたまま、ご機嫌そうにしっぽをパタンと振ったとのこと。どうやら、狸寝入りをしていたご様子。

そんな幸せいっぱいで穏やかな光景を、「昨日も今日も明日もずっとかわいい」と話す飼い主さん。そんなねねちゃんと飼い主さんの姿に、なんだか温かい気持ちになってきます。

布団を占領するねねちゃんの姿には、「良い伸び具合ですね」「人間ですやんｗ」「お腹触りたい」とたくさんのコメントが寄せられることに。

Instagramアカウント『ねねたん』では、そんなねねちゃんと家族たちの穏やかで幸せいっぱいな日々が綴られています。

