¡Ö°úÂà¤¹¤ë·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡¡È¢º¬¤Ç¶è´Ö¾Þ¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤Ï¸ÞÎØÂåÉ½¤Ë¡ÄÃæÂ¼¾¢¸ã¤Îº£¸å¤Îµî½¢¤Ï
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð
¡¡Î¦¾å¤ÎÃË»Ò¥Þ¥é¥½¥óÅìµþ¸ÞÎØÂåÉ½¤Î33ºÐ¡¦ÃæÂ¼¾¢¸ã¡ÊÉÙ»ÎÄÌ¡Ë¤¬23Æü¡¢º£Ç¯3·îËö¤Ç¸½Ìò°úÂà¤¹¤ë¤È¡¢ÉÙ»ÎÄÌÎ¦¾åÉô¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤âÊó¹ð¡£º£¸å¤Ï»ØÆ³¼Ô¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß¡¢¡ÖÉÙ»ÎÄÌ¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¶¥µ»¤òÄÌ¤·¤ÆÆÀ¤¿·Ð¸³¤ò¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¤Ï»°½Å¸©½Ð¿È¡£¾åÌî¹©¹â¡Ê¸½°Ë²ìÇòË±¹â¡Ë¤«¤é¶ðÂç¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤Ï2Ç¯»þ¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³¤Ç½Ð¾ì¡£4Ç¯»þ¤Ï1¶è¶è´Ö¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£Â´¶È¸å¤ÏÉÙ»ÎÄÌ¤ËÆþ¼Ò¡£19Ç¯¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡ÊMGC¡Ë¤Ç¤Ï2»þ´Ö11Ê¬28ÉÃ¤Ç1°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢ÂçÇ÷·æ¡ÊLI-NING¡Ë¤é¤òÍÞ¤¨Åìµþ¸ÞÎØÂåÉ½¤ËÆâÄê¡£21Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ËÜÈÖ¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ï61°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿Á´¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¡×¤È¤Î½ñ¤½Ð¤·¤«¤é¡¢¸½Ìò°úÂà¤òÊó¹ð¡£¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¸½ÌòÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¶¥µ»À¸³è¤Ë°ì¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¡¢°úÂà¤¹¤ë·èÃÇ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾®³Ø5Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ë»Ï¤á¤¿Î¦¾å¶¥µ»¤Ï¡¢Ä¹¤¤Ç¯·î¤ò¤«¤±¤Æ»ä¤Î¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¶¥µ»¿ÍÀ¸¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤ò¡¢ÉÙ»ÎÄÌÎ¦¾å¶¥µ»Éô¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é¹¬¤»¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡ÉÙ»ÎÄÌÆþ¼Ò¸å¤â¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¤Þ¤Ç¤ÏÊì¹»¤Î¶ðÂç¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¤¤¿¡£¡Ö¶¥µ»¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤½Ð²ñ¤¤¤ä·Ð¸³¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤ò·Á¤Å¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤´»ØÆ³¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ØÆ³¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ï»ØÆ³¼Ô¤ØÅ¾¿È¡£¡ÖÎ¦¾å¶¥µ»¤Ë·È¤ï¤ê¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¶¥µ»¤òÄÌ¤·¤ÆÆÀ¤¿·Ð¸³¤ò¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤´»ØÆ³¡¦¤´ÊÜÚ¥¤ò»ò¤ì¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3·îËö¤Ç¶¥µ»À¸³è¤ËËë¤ò²¼¤í¤¹¡£Âè1²ó»ÍÆü»Ô¤ß¤Ê¤È¥é¥ó¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ê2·î1Æü¡Ë¡¢Âè19²óÈþ¤·¹ñ»°½Å»ÔÄ®ÂÐ¹³±ØÅÁ¡Ê15Æü¡Ë¡¢Âè21²ó°¤ÇÈ¥·¥Æ¥£¥Þ¥é¥½¥ó¡Ê22Æü¡Ë¤Î3Âç²ñ¤Ë½Ð¾ìÍ½Äê¤À¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë