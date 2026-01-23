２０２５年度のシーズン、京都産業大学ラグビー部はまたも全国大学ラグビーフットボール選手権の準決勝（１月２日、ＭＵＦＧスタジアム〈国立競技場〉）で涙をのんだ。選手権３回戦の慶応大学戦、準々決勝の東海大学戦ともに劇的な逆転勝利を収め、５年連続で準決勝進出を決めた。しかし、準決勝では関東大学対抗戦王者・明治大学の前に１９−３７と力負けを喫し、初の決勝の舞台に駒を進めることはできなかった。

「歴史を変えたいという気持ちが強かった。負けて悔しかった」。そう振り返るのは、チームの主軸・ＬＯ石橋チューカ（３年・経営学部）だ。自身にとって３度目となる国立の舞台だったが、敗戦を「個々のスキルで相手を上回れなかった」と分析した。それでもこの悔しさを糧に、「来年こそ日本一を目指す」と意気込む。

石橋は２０２５年度シーズンを振り返り、「７０点」と評価する。持ち味のタックルやボールキャリーを磨き、フィジカル面でチームに貢献した一方、課題も認識している。「ラインアウトの精度を自分の力で高められなかった」「もっとコミュニケーションを取れていたらトライを防げる場面もあった」と、力不足を痛感する場面も多かった。

それでも、個人として成長した部分も大きい。石橋は春シーズン、３年生ながら１０人リーダーの１人に選ばれると、チーム内での発言の回数も増えた。「言ったからにはやらないといけない。責任感を持ってプレーする機会が増えた」とチームを背負う意識に変化が生まれた。

主将のＦＬ伊藤森心（４年・国際関係学部）や副主将のＳＯ吉本大悟（４年・現代社会学部）からは、最後まで決して諦めない姿勢を学んだ。ノーサイド直前まで劣勢に立たされた選手権の慶応大戦、東海大戦について、「ミスしたとき、これで負けてしまうんだと心が折れかけた。それでも森心さんはそういう姿を見せずに、最後まで体を張り続けてくれた」と振り返る。逆境でもひたむきなプレーでチームを鼓舞するキャプテンらの姿に、石橋自身も奮い立たされた。

大学ラグビーの集大成として迎えるラストシーズン。４年生から引き継いだ伝統を胸に、石橋は「背中で見せるプレーで引っ張りたい」と力強く語る。歴代の先輩たちが越えられなかったベスト４の壁。そしてその先の「大学日本一」。誰よりもハードワークし続けるその姿勢で、石橋が京産大を新たな景色へと導いてくれるだろう。（藤田 みのり）

◆石橋 チューカ（いしばし・ちゅーか）２００４年４月１０日、兵庫県姫路市生まれ。２１歳。報徳学園高卒。ポジションはＬＯ。昨年３月にはＵ２３日本代表に選出された。好きな食べ物は納豆キムチ。１９０センチ、１０５キロ。