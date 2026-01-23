特集は高知県土佐市で男の子6人を育てる大家族に1日密着しました。長引く物価高をどう乗り切っているのでしょうか。



常にどこかで何かが起こる日常。揚げても揚げても減っていくポテト。土佐市のにぎやかな8人家族の生活をのぞいてみましょう。



出迎えてくれたのは、母親の典子さん(39)と一番下の子･1歳の睦基くん。睦基くんの双子の相棒･葵くんもひょっこり出て来てくれました。末っ子コンビに招き入れてもらうと…次から次へあちこちから登場するお兄ちゃん達。中平家の6人兄弟です。





弟たちのお世話もしてくれるしっかり者の長男小学5年生の理仁くん。二男で3年生の匠くんは漢字を書くのが得意。硬筆で賞をもらったことだってあるんです。1年生の三男･大晴くんは、長男･理仁くんと一緒にドッジボールを頑張っているスポーツマン。ヤンチャ盛りの四男･旭くんは保育園の年中さん。常におもちゃの刀を持ち歩く令和の侍です。そして2025年の元日に生まれた葵くんと睦基くん。1歳になり、歩き回れるようになって目が離せない五男と六男です。父親の政道さん(39)は自衛隊に勤めていて、まだ帰ってきていません。典子さんにインタビューをしていると…始まりました！二男･匠くんと四男･旭くんのケンカ。いつでもどこでも始まる取っ組み合いも日常茶飯事です。一方その頃、長男･理仁くんと三男･大晴くんは近くの公園へ。家の中では体力が有り余っているので、30分ほどボールを投げ合っていい汗をかいた2人。帰宅した理仁くんが末っ子たちのミルクを準備していると…父･政道さんが帰ってきました。自衛隊高知駐屯地の2等陸曹の政道さん。警衛という任務で24時間駐屯地内を警備するお仕事でした。孤軍奮闘していた典子さんはワンオペから解放され、少しほっとしました。帰って来たばかりの父・政道さん。息つく間もなく上の子4人を車に乗せて近くのスーパーに。大容量の食材が揃う大家族にはありがたい量販店です。実はこの日の前日、長男･理仁くんが11歳になりました。お父さんも揃ったのでこれから1日遅れの誕生日パーティーを開きます。カートはもちろん2つ持ち。肉好き兄弟のために冷凍肉コーナーへ向かいます。鶏肉を迷いなく手に取り1･2･3･4。必要な食材を次々カゴに入れ、最後に子ども達のお手伝いのご褒美にお菓子コーナーへ。しかし、じっくり選んでいる時間はありません。この日の買い物は数日分のまとめ買いも含め、約1万9000円でした。さあ、家に帰ってパーティーの準備です。作るのは中平家の誕生日会の定番メニュー･鶏の唐揚げです。モモ肉3枚、むね肉2枚合わせて2キロを揚げていきます。生活費の中で一番かかるのは食費。総務省の家計調査で6人以上の世帯の食費は1か月平均約12万円。中平家では月10万円程ということですが、どうやって節約しているのでしょうか。まとめ買いなどで工夫しつつ周りに助けてもらいながら大家族を支える政道さん。仕事で疲れていても頑張れるのはかけがえのない子ども達がいてくれるからです。唐揚げがこんがり綺麗にあがり、双子たちが眠りについたところで…長男･理仁くんに大阪でお好み焼き店を営む祖母・喜代子さん(72)からお届け物です。子ども達の誕生日の度にたくさんの特製お好み焼きを送ってきてくれます。おばあちゃんと電話で話し、ありがたい言葉をいただいたところで、そろそろ誕生日パーティーを始めましょう。揚げたての唐揚げとケーキでお祝い。家族揃って食べるごちそうは落ち着いていなくたって格別です。ケンカもしながらのびのび育つ土佐市の6人兄弟。物価高も吹き飛ばしそうな元気いっぱいの大家族はきょうも賑やかに成長中です。