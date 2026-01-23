第１子妊娠を発表した、モデルで女優のトリンドル玲奈がマタニティーコーデを披露した。

２３日に自身のインスタグラムで「『たまごクラブ』読みながらまったり…夫婦でできるペアストレッチ（私のピラティスのトレーナーさんも絶賛しておりました）や名付けガイドなどなど本当に参考になって、連日読んでます。編集部＆チームのみなさんがとにかく優しくて、ほっこり撮影できて たのしかったなぁ 幻のカットも載せたのでよかったら２枚目見てみてね」とコメント。レースのノースリーブトップスにピンクのスカートを合わせたコーディネートを披露した。

２３日はトリンドルの３４歳の誕生日。この投稿には「お誕生日おめでとうございます」「どれも可愛いけど、３枚目超絶可愛い」「神々しい美しさ」「お顔もとっても優しくトリちゃんの放つ幸せオーラを頂きました」「いつも応援してます！大好きです！今日もトリちゃんの写真可愛すぎて見ただけで幸せです」など祝福の声も寄せられていた。

トリンドルは俳優の山本直寛と２０２４年１月に結婚。今月１４日に第１子妊娠を発表した。