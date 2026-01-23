トム・ブラウン「ダメー」「合体」漫才を“後押し”してくれた先輩芸人を告白 冠番組で共演
お笑いコンビ・トム・ブラウンがパーソナリティーを務める、ニッポン放送のポッドキャスト番組『オールナイトニッポンPODCAST トム・ブラウンのニッポン放送圧縮計画』（毎週金曜 後6：00頃）。23日配信回に、トム・ブラウンが駆け出しの芸人だった頃からお世話になっているという事務所の先輩芸人・ハマカーンがゲスト出演した。
【写真】みんないい顔！トム・ブラウンが先輩芸人と共演
登場早々、ハマカーン浜谷は「向こうで見てたけどさ、このブースに入ってる2人の姿を。夢を見てるみたいだった。あのトム・ブラウンがスタッフさんに囲まれて、ニッポン放送で対面に座って番組をやってる。ありえない。（スタッフの）皆さんはもう『トム・ブラウンさん』なんて言って頭を下げてますけど。あの野良犬2匹が…」と感激の様子。
一方、前回配信でみちおから「神田さんを粉々にする」となぜか宣戦布告されていたハマカーン神田は「明日以降のスケジュール空けてあるんだろうな。お前ら入院するぞ」と序盤からケンカ腰。「来いよ、死んだらこっちは住宅ローン消えるんだ」と生々しい煽りを見せる神田に、浜谷は「なんでそんなに内面強いの？」と首をかしげた。
番組中盤では、トム・ブラウンの若手時代をよく知るハマカーンならではのエピソードが次々と語られた。布川は「漫才で“ダメー”というツッコミを漫才中で一度だけ入れていたが、『毎回やったらいい』と言ってくれたのが神田さんだった」と明かし、みちおも「合体の漫才を続けるか迷っていた時期に、浜谷さんが『続けたほうがいい』と背中を押してくれた」と当時を回想した。これを受けて神田は、「よく“ダイヤモンドの原石”って言うけど、この2人は変な形をしたでっかい岩だった。角度によってはキラキラしてるな、みたいな」と表現。
さらに、ハマカーンがトム・ブラウンを若手時代から推し続けてきた理由や、地上波番組での推薦エピソードも明かされ、トム・ブラウンの二人も「本当にターニングポイントだった」と感謝を口にするなど、トム・ブラウンのルーツや先輩後輩の深い関係性が語られる濃密なゲスト回となった。翌週の30日配信回にも引き続きハマカーンが登場する。ハマカーンvsトム・ブラウンで行われる、柔道有段者4人による「とある対決」は必聴だ。
