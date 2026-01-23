明石家さんま×ドラァグクイーン18人が禁断トーク “テレビ初出演”ドラァグクイーンになった理由明かす
お笑い芸人・明石家さんまがMCを務めるMBSテレビ『痛快！明石家電視台』（後3：30 ※関西ローカル）のあす24日放送回は、90分拡大で毎年恒例「ドラァグクイーン イチバンは誰だ!?」を送る。ナジャ・グランディーバをはじめ、ドラァグクイーン18人が集結する。
【番組カット】ドラァグクイーンのパフォーマンスに明石家メンバーも驚がく＆大爆笑
「ドラァグクイーン」とは、派手なメイクなどでパフォーマンスをする男性のこと。波乱万丈の人生や驚きの接客術、鉄板のショータイムなどさまざまなイチバンを決定する。今回、4人のクイーンが本企画に初登場。さんまと個性あふれる面々と禁断のトークを繰り広げる。
「波乱万丈!?人生のターニングポイント イチバンは誰だ!?」では、本人出演の再現VTRで人生を変えたターニングポイントを紹介。今回がテレビ初出演という歴21年、モリエ ヘルパンギーナは、「男性の体を触るためにドラァグクイーンになった」禁断の半生を熱演する。
このほか、業界で起こったニュースを取り上げる「ドラァグクイーン イチバンニュース」をはじめ、当番組でしか見られない鉄板ショータイムも。音楽に合わせて口パクする「リップシンク」やジャグリングパフォーマンス、洋楽の歌詞に合わせた空耳ショーにさんまも爆笑。スタジオは大盛り上がりになる。
【出演】
明石家さんま
間寛平
村上ショージ
次長課長（河本準一、井上聡）
重盛さと美
＜ゲスト＞
ナジャ・グランディーバ、マダムCOCO、ダイアナ・エクストラバガンザ、肉乃小路ニクヨ、foxy-o、ルドミラ フォンテンブルグ、モリエ ヘルパンギーナ、ドリアン・ロロブリジーダ、OZ、ベビー・ヴァギー、フェミニーナ、イルローザ、穴野をしる子、ViVi、ペティ・ビッチョリーナ、べべ・マーマレード、ぴぴちぁん、ジェシカ・ジュエリー・サバンナ
＜アシスタント＞
山崎香佳MBSアナウンサー
