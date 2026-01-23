『リブート』早瀬陸役に松山ケンイチ キャラクター紹介（20）
俳優の鈴木亮平が主演を務める、TBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜 後9：00）が、新たにスタート。今回は、松山ケンイチが演じる早瀬陸を紹介する。
【写真多数】鈴木亮平、戸田恵梨香、黒木メイサら…豪華キャストを紹介！
松山ケンイチが演じる早瀬陸は、妻・夏海、息子・拓海、母親・良子と4人で「ハヤセ洋菓子店」を営むパティシエ。2年半前に妻が失踪したが、健気にたくましく成長する息子を鼓舞し、体の不調を持つ母親を気遣いながら明るく家族を勇気づけている。その原動力はただただ“家族への愛”。そんな中、判明した妻の死。さらに身に覚えのない妻殺しの罪を着せられた。自身の潔白を証明し真犯人を見つけ出すため、愛する家族と過去を捨て、事件を捜査している刑事・儀堂の顔に変わる＝“リブート（再起動）”を決意する。
今作は、多くの日曜劇場を手掛けた黒岩勉氏の完全オリジナル脚本で、構想に3年をかけた超力作だ。物語は、妻殺しの罪を着せられたパティシエ・早瀬陸が、自らの潔白を証明するため、警視庁の悪徳刑事・儀堂歩の顔に“リブート”し、真実を追うという“エクストリームファミリーサスペンス”。嘘と真実が入り乱れ、怒涛のスピードで展開していく。
