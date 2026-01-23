目黒蓮、なかやまきんに君の熱血授業に特待生として緊急参戦 「つい食べ過ぎてしまう」お悩みにアドバイス
9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が、25日放送のMBS・TBS系バラエティー『日曜日の初耳学』（後10：15）に出演する。『なかやまきんに君先生の熱血授業』最新版にでは、スペシャル特待生として目黒が“緊急出席”。なかやまきんに君先生自ら研究を重ねて開発した、お正月太り解消にぴったりのトレーニング4つを伝授する。
【番組カット】良い笑顔！きんに君と2ショットを撮る目黒蓮
米・サンタモニカカレッジで学んだなかやまきんに君先生がお悩み別に効果的なトレーニング法やダイエットについて教える大人気企画『熱血授業』が今年も帰還。教室に集まったのは、体型崩れが悩みのくわばたりえ＆キンタロー。、最近太ってしまいダイエットが急務のアイドル・吉澤閑也（Travis Japan）、ぽっこりお腹がなかなか解消できない市川九團次。そして、きんに君先生の見事な筋肉の大ファン、目黒が参戦する。きんに君先生オリジナルの“世界一カンタン”4つのエクササイズ＆医師も太鼓判を押す食事法を学びつくす。
なかやまきんに君先生のトレーニングの魅力は、ダイエットに何度も挫折した人でも始められるシンプルさ。前回、きんに君先生の“熱血授業”に参加したくわばたからは「この番組で痩せスイッチが入って10キロ痩せました！」と、うれしい報告も…。今回もそんな、誰でも始められるきんに君流エクササイズをお悩み別に4つ紹介する。
キンタロー。の「二重アゴが気になる」お悩みには、肩や背中の筋肉まで広く効かせてフェイスアップと肩こりをダブルで攻める「どっちなんだい肩回し」を。「効率よく痩せたい！」という吉澤には「より多くエネルギーを燃やしてくれる一番大きな筋肉、大腿四頭筋を鍛えるエクササイズ」をレクチャー。
お腹のぽっこりが気になる九團次には、超簡単なお腹なか回りのトレーニング「よっこらせ腹筋」を。そして、あらゆるレベルのダイエッター共通の悩み・背中トレーニングには、きんに君先生も「これはかなり効きます」と太鼓判のエクササイズ「うつ伏せアームサークル」を紹介する。
そして今回、きんに君先生の大ファンで、「YouTubeチャンネルも見てます」という目黒が「どうしても授業に参加したい！」と登場。普段から体を鍛えている特待生として「熱血授業」に初参加する。やる気満々で、きんに君が「そんなことしなくていいから」と止めに入るほどの“熱血生徒”に変身。きんに君先生による目黒の腹筋チェックや、２人そろっての“Wパワーー！”も…。
さらに、目黒も抱えているという「つい食べ過ぎてしまう」お悩みに、栄養学を学んだきんに君先生から“空腹を抑えるとっておきアドバイス”も。きんに君先生自身がボディビルの大会前に行っているという、リアルかつ効果的な食事法を紹介する。今回初めて明かされる、きんに君先生が今回一番伝えたい“世界で一番簡単な健康法「健康のプロテイン」”とは。
