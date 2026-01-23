WWEのトップヒールが母国凱旋で94歳の祖母と再会のツーショット。普段のキャラとは全く違う優しい素顔に共感の声が相次いだ。

【画像】極悪レスラー×おばあちゃん“ほっこり”2ショット

WWEスーパースターのフィン・ベイラーがXに投稿した一枚の写真とメッセージが、ファンの間で話題になっている。「94歳の祖母から人生と島の歴史を学んでいる。明日は彼女と皆のためだ」と綴った投稿で、フィンは御年94歳になる祖母との笑顔の家族写真を公開。極悪ヒールが優しい笑顔を見せるギャップに、いいね29478件が付く大きな反響を呼んだ。

フィンは新日本プロレスでも活躍したアイルランド出身のWWEトップスターであり、現在はヒール・ユニット「ジャッジメント・デイ」のリーダーとして冷酷な悪役で知られている。だが今回の投稿は、リング上の姿とは対照的に家族への敬意と故郷への愛を示すものでもあり、直後に行われたアイルランド大会での試合への決意を示す内容だった。

ファンの反応も普段のブーイングとは違い、ポジティブな声が並んだ。「あなたを応援しています、GOAT（史上最高の選手）」という激励や、家族の絆への祝福が多数を占めた。

地元開催の「RAW」では、通常はヒールとしてブーイングを浴びるフィンが、故郷の英雄として熱狂的な歓迎を受ける現象が起きた。CMパンクと名勝負を展開し、試合でも終始フィンへ大声援が贈られた。

試合後には今度は母親とのツーショットも公開するなど、孝行息子や優しい孫の一面を惜しみなく披露。アイルランド大会での「らしからぬ」歓迎は、地元凱旋という特別な文脈がヒール／ベビーフェイス（善玉）の枠組みを超越する瞬間を作り出した。

Ⓒ2026 WWE, Inc. All Rights Reserved