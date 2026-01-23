飼い主さんと一緒にドッグランへ出かけたマルプー子犬さん。たくさんの先輩犬に囲まれて、犬見知りを発動してしまった結果…まさかの行動が話題になっているのです。

あまりにも可愛すぎる光景は記事執筆時点で75万回を超えて表示されており、1.7万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：犬見知りの子犬が『たくさんの犬に囲まれてしまった』結果→可愛すぎる『解決策』】

犬見知りの子犬が『たくさんの犬に囲まれた』結果

Xアカウント『@potato_maltipoo』に投稿されたのは、マルプー「ぽてと」くんのお姿。

この日、ぽてとくんは飼い主さんと共にドッグランへ出かけられたのだそう。到着後、早速お友だちに挨拶に向かったぽてとくんですが…現在生後約8ヶ月、まだまだ犬社会の勉強中のぽてとくんは、犬見知りをしてしまうこともあるのだといいます。

可愛すぎるまさかの行動が話題に

気づけば、周りにはたくさんの先輩犬さんたちが集まってきてしまい…ぽてとくんは、ちょっぴりパニックモードに突入してしまった模様。

もちろん、お友だちはみんな友好的でご挨拶のニオイチェックをしていただけ。しかし右にも左にも、そこには知らないお友だちだらけで…。

文字通りにあたふたしてしまったというぽてとくんは、すぐ近くに居た知らないお姉さんに助けを求め始めたのだとか。

お姉さんの膝に飛びかかりながら、助けを求めたというぽてとくん。腕の中に抱きしめられながら、『あ、ちょっと…近いです…困ります…』なんて言うかのように、お友だちと距離をとるそのお姿は、まるで小さな子供のようだったそう。

犬見知りはしてしまうけれど、人見知りは一切しない…ぽてとくんの愛くるしいその行動は多くの人々をほっこりと和ませることとなったのでした。

この投稿には「助けを求めにいくのすごくかわいい」「可愛すぎる」「わんちゃんも犬見知りするんですね」「パニックなっちゃったかな」「知らないお姉さん羨ましすぎる」などのコメントが寄せられています。

生後8ヶ月の甘えん坊な男の子の日常

2025年5月12日生まれのぽてとくんは、甘えん坊でお茶目な男の子。ぽてとくんのぬいぐるみのような美貌は、国境を越えた人々からも絶賛が寄せられており、バタークッキー、ポップコーン、メレンゲ、クリームパン、米菓子、カレーライスのルーが足りなくなった部分のお米…等、ユニークな例えをされているのだとか。

飼い主さんに溺愛されながら、日々たくさんの経験を得て成長するぽてとくんのお姿はマルプーの魅力やたくさんの癒しを発信し続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@potato_maltipoo」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。