【無印良品】ぼる塾・田辺智加、甘いものが欲しい時に！カロリーゼロ飲料「ノンカフェインだし」
ぼる塾・田辺智加さんが、個人のYouTubeチャンネルに『【購入品紹介】無印良品とトイザらスでいろいろ買い物したよ！【ファミマセーラームーンファイル全種ゲット】』という動画をアップ。この中で、田辺さんが、『無印良品』のノンカフェインドリンクを紹介してくれました！
購入品紹介をする中で、美味しそうに飲んでいたドリンクがこちら。
◼︎ルイボス＆マスカットティー
無印良品 / ノンカフェイン ルイボス＆マスカットティー 税込120円（公式サイトへ）
まろやかな味わいのグリーンルイボスにイタリア産マスカット果汁を合わせたドリンク。
やさしい甘い香りが特長なんだとか。
◼︎ノンカフェインが夜にも嬉しい
田辺さんは「カロリーはゼロだよ。ちょっと甘味ある。ぶどう果汁入ってる」「なんか甘いものが欲しいけど、って時にこれ」とコメント。
また、「ノンカフェインだし、ちょっと甘いし、いいよ」と教えてくれました！
ノンカフェインなので、田辺さんのように、夜飲んでリラックスするにも良さそうですね♪
