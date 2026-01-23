2児の母・北川景子、貴重な自分時間のマイルールとは？「24時ぐらいには寝てたいから…」

1月22日放送のフジテレビ系『トークィーンズ』にて、北川景子が出演した回の未公開トークを放送。北川が5歳の娘と1歳の息子を持つ母として、自分時間のマイルールについて語った。

【関連】北川景子、1歳長男からの“呼び名”に驚き？「できればママとかお母さんとかがいい」

2児の母として忙しい毎日を送る中、“自分時間を諦めないママの哲学”として、北川は、「できれば24時ぐらいには寝てたいから、（21時から）3時間ぐらい好きな時間があるから」「（子供が）スムーズに寝てくれて、明日のお弁当のおかずも全部完璧や！って時はそこから映画1本観るみたいな時もあります」とコメント。

そして、24時に就寝するとして、15分前には歯磨きの時間も入れたいと説明しつつ、「2時間以上の映画はなし！とか。（内容ではなく）時間で選びます」と話した。

その上で、「面白そう！と思って、2時間50分って言われたら、うっ…てなるんですよね。ちょっと長いかも…みたいな。途中で止めるのも結構気になるから、観ちゃいたい。そしたら1時2時…明日眠いからやめとくとか」「海外の連続ドラマとかだと、だいたい（1話）50分とか60分だったりするから連ドラのほうにしようみたいな」とマイルールを明かしていた。