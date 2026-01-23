初優勝へ燃える中国　“自信”の根拠はセットプレーとフィジカル「これは日本の弱点でもある」【U23アジア杯】

堅守の中国は、決勝でも守り倒してくるだろう(C)Getty Images

現地時間1月24日に開催されるAFC U23アジアカップサウジアラビアの決勝、日本対中国のカードは対照的とも言える両チームの激突となる。

日本はグループリーグから準決勝までの5試合で大会最多となる12得点を記録、高い攻撃力を発揮勝ち上がってきた。一方の中国は計4得点ながらも、無失点という堅い守備を誇る。大会を通じてディフェンス重視の戦い方を徹底し、同国史上初となるファイナル進出を果たした。

前回王者でもある日本との決勝を前に、中国のポータルサイト『捜狐』が大一番を展望。大岩剛監督の下、躍進を続ける日本が優位と読み解く同メディアは、試合展開を以下の様に分析し、中国チームへのエールも綴っている。

「これはまさに『矛と盾の激突』であり、再び攻守が正面からぶつかり合う一戦になる可能性が高い。戦力面では不利と見られているものの、すでに決勝まで勝ち上がってきた以上、中国は間違いなく優勝トロフィーを目指して最後まで戦い抜く。サッカーの世界に、奇跡が生まれる余地は常に存在する」

また、日本に対しても攻守のクオリティを絶賛。同メディアは、「ここまで5試合で12得点を挙げ、大会屈指の攻撃力を誇る。失点はわずか1で、その堅さも中国に次ぐ数字だ。周知の通り、日本は先進的なプレースタイルを持ち、連動性の高いパスワークを武器とする」などと評している。