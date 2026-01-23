石川県内を襲う今シーズン最長の寒波ですが、週末にはピークを迎え、さらに来週半ばからは再び寒気が流れ込む予想で、連日、大雪に注意・警戒が必要です。

金沢市内の住宅地ではけさも住民が雪かきに追われました。中には高校生の姿もあります。

石川県立工業高校野球部2年・横山恭也さん「ご年配の方とか力仕事なので（除雪作業は）難しい部分もあると思うので、若い自分たちがやってあげることでサポートになるかな。朝早く来た部員から集まって、自主的に（除雪作業を）やっている」

雪は奥能登でも。珠洲市では23日朝、積雪が30センチを超え、仮設住宅に暮らす住民たちも朝早くから家の周りや駐車場を除雪していました。

住民「この軽トラ。うわ！すごい。あー出られんな」「毎年、こんだけ降らんのやけどな」「しょうがないわ。どうしようもできんわ」

仮設住宅にできる大きな「つらら」

仮設住宅には大きなつららができていました。雨どいがないため、エアコンの室外機が相次いで凍結しているといいます。

仮設住宅の住民「朝やっぱり、3度とか4度になるんで、室温が。それでエアコンのスイッチを入れるんですけど30分くらいうんともすんともいわない。凍っているのかわからないんでけど、それぐらい過ぎると、あぁ入ってきたって30分くらいかかる」

珠洲市は、要望があった仮設団地で室外機の上に屋根を設置することにしていますが、工事開始は2月にずれ込む見通しです。

福井・敦賀市では車が立ち往生

一方、福井県敦賀市では22日に気象庁が「顕著な大雪に関する気象情報」を発表しました。

国道8号で22日夜、スタックしたトレーラーが車線をふさぎ、少なくとも5キロにわたって車が立ち往生しました。

福井市方面に向かう女性「1時間は待っているかな。待っておけば進むよと言われるが」

北陸自動車道でも23日午前、福井県の敦賀インター近くなど2か所で立ち往生が発生し、およそ470台の車が巻き込まれました。

大雪でも 物流は混乱を免れる！？

交通網の麻痺で心配されるのが物流への影響ですが…

記者リポート「こちらのスーパーでは寒波の影響はそれほど受けず商品は揃っているといいます」

金沢市内で4店舗を展開するニュー三久では、寒波の襲来を見越して仕入れを工夫し、事前に対策をとったと言います。

ニュー三久城南店・菊地暁店長「商品が遠く（県外）から入ってこないのを防ぐために、事前に賞味期限の長い商品を多めに発注して在庫を持って欠品しない形には努めている」

県外から入荷する商品で日持ちのするものは、寒波の前に普段より多く仕入れたと言います。

店内にはこんなポスターも。

ニュー三久城南店・菊地暁店長「雪で足元が悪くなる前に一品でも多く買ってもらいたいので、日持ちするような商品は注意喚起の形でポスターをつけています。売れています」

店では十分な在庫を確保していますが、あすからの第2のピークに向けて警戒が高まっています。

24日から「第2のピーク」25日にかけて交通障害に注意・警戒を

県内の大雪は24日から第2のピークを迎える予想です。

短時間で雪の降り方が強まるおそれがあり、注意・警戒を続けてください。

県内は断続的に雪が降り、特に25日にかけて気圧の谷が接近するため、短時間で雪の降り方が強まるおそれがあります。

24日の夕方から25日の夕方までに降る雪の量は、加賀地方の平地で40センチ、山地で70センチ、能登地方の平地・山地ともに30センチと予想されています。

気象台は25日にかけて大雪による交通障害に注意・警戒するとともに、樹木や電線への着雪、水道管や路面の凍結などに注意を呼びかけています。