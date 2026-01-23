衆議院が23日午後、解散しました。投開票まで16日間。石川県内の選挙区で、出馬を予定する前職たちも臨戦態勢に入りました。



「衆議院を解散する」「バンザーイ」



重盛 友登 記者：

「高市首相が自民・維新の連立の枠組みなどについて、国民の信を問うとした今回の衆議院解散。県関係の前職も、超短期決戦の与野党対決へ意気込みをみせました」



自民 石川2区 前職・佐々木 紀 氏：

「『サナエノミクス解散』。大きな財政政策の転換が行われたわけですよね。責任ある積極財政、これを国民の皆さんにご理解を得ていく。ぜひ過半数目標にですね、しっかり国民の皆さんに訴えていくということに尽きるんではないでしょうか」





自民 石川1区 前職・小森 卓郎 氏：「高市政権の『強い経済推進解散』だと思っています。日本各地、さまざまなところで地域が活性化していくための、 そうしたことを推進していくために、信を問うているのでありまして、そのことを訴えていきたいと思っています」自民 比例 前職・西田 昭二 氏：「今回の解散は急な解散でもあろうかと思います。しかしながら、一気通貫、もう目の前の課題に、そしてまた、私は能登半島の課題に一気通貫で突き進む選挙だと思っております」中道 石川3区 前職・近藤 和也 氏：「国民のための仕事をするための仕事をすると、あれだけ首相が言っていたのに、仕事、仕事しない『職場放棄の解散』ですから、今、足りていないもの、改善しなければいけないものを、やはり石川3区の代表として、再びこの国会の場で主張させていただきたいと思います」国民 比例 前職・小竹 凱 氏：「今回の解散に関しては、ちょっと傲慢なところが見えるかなというふうに思っています。すべての皆さまに関わる部分をしっかりと民主主義として捉えて議論を重ねていく、そういった建設的な議論ができる選挙戦をしたいなというふうに思っています」石川県内の選挙区には合わせて10人が出馬を予定しています。石川1区は、前職2人の他、維新の小林誠氏、共産の村田茂氏、参政の川裕一郎氏の合わせて5人。石川2区は、前職と共産の坂本浩氏の2人。石川3区は、前職2人と共産の南章治氏の3人です。衆議院選挙は、来週27日公示、来月8日に投開票が行われます。