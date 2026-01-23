奨学金で大学に行きましたが、フリーランスになった今、返済が厳しいです。減額や返済猶予の制度は使えますか？

＜減額返還制度＞月々の返済額を下げて、返済を続ける方法

減額返還制度は、災害・傷病・経済的理由などで「当初の返還額だと厳しいが、金額を下げれば返済は続けられる」という人向けの制度です。返済そのものが免除されるわけではありませんが、月々の返還額を減らして継続しやすくするのが目的です。

減額の幅は、従来の「2分の1」「3分の1」に加え、制度変更により「4分の1」や「3分の2（＝1.5倍の期間に分けるイメージ）」なども選択できるようになっています。状況に応じて調整できるため、フリーランスで売上が波打つ方にも現実的な選択肢になります。

また減額返還制度は、1回の申請につき適用期間は12ヶ月で、審査に通れば更新も可能です。最長で15年（180ヶ月）まで延長可能とされており、長期的に返済計画を立て直すのにも役立ちます。



一定期間「返済を止めて待ってもらう」方法

返還期限猶予制度は、経済困難や失業などで「そもそも今は払えない」という状態になったときに、一定期間返済をストップ（先送り）できる制度です。承認された猶予期間中は返済が不要になり、期間終了後に返済が再開されます。

ただし注意点として、猶予は「免除」ではなく、返済が後ろ倒しになるだけです。つまり借りた元金（第二種の場合は利子含む）がなくなるわけではないため、将来的には完済までの期間が延びることになります。

一般的な猶予（一般猶予）は、通算で10年（120ヶ月）が上限とされています。一方で災害・傷病・生活保護受給中など特定の事情では上限がないケースもあり、該当する場合は条件を確認する価値があります。



フリーランスが制度を使うときは収入の証明と「延滞前の申請」が鍵

フリーランスの場合、会社員と違って給与明細がないため「収入をどう証明するか」が申請のポイントになります。JASSOの制度は、要件に合致する証明書類の提出が必要とされており、確定申告書や所得・収入が分かる書類を求められることがあります。

また最も重要なのは、延滞する前に手続きを進めることです。返還期限猶予の案内でも、返済が難しくなったら「延滞する前にすみやかに手続き」と明記されています。延滞が続くと信用情報への影響や督促が強まるリスクもあるため、早めの行動が安心につながります。

「月々を減らせば払える」のか、「今は止めないと無理」なのかで選ぶ制度が変わります。迷う場合は、まず減額返還制度で負担を下げ、それでも厳しければ猶予を検討する流れが現実的です。



返済が厳しいときは制度を使って立て直そう

奨学金の返済が厳しいと感じたら、まずはJASSOの救済制度を確認しましょう。月々の負担を軽くして返済を続けられる減額返還制度と、返済を一時的に止められる返還期限猶予制度は、フリーランスのように収入が不安定な人にとって大きな助けになります。

延滞してからでは選択肢が狭まるため、苦しくなる前に申請し、返済計画を立て直すことが重要です。



