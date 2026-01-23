市川 栞 キャスター：

ここからは、気象予報士の小野さんです。雪の降り方に注意が必要ですね。



小野 和久 気象予報士：

はい、きょう23日は小康状態でしたが…

小野：

あさって25日・日曜日まで、大雪に注意・警戒が必要です。特に、JPCZが南下してくるあす24日夕方から25日朝中にかけて、降り方が強まる見込みです。



コンピューターが予想する、雪と風の様子です。

小野：

きょう23日夜9時、JPCZが能登半島の先端を通って新潟県に伸びている予想です。あす24日朝にかけては、長い雪の帯ではありませんが、新潟県にJPCZが予想されています。24日夜には能登にJPCZがかかっている予想です。あさって25日朝にかけて、JPCZは停滞することなく、南下するでしょう。その後、日中は時間が経つに連れて、石川県内の雪の降り方は弱まる予想です。



24時間に予想される降雪量です。

小野：

あす24日夕方まで、平地では多い所で加賀・能登ともに20センチ。その後、あさって25日夕方までは、平地の多い所で、加賀で40センチ、能登で30センチ。さらに26日・月曜日の夕方までは、平地の多い所で、加賀・能登ともに10センチの予想です。



気象台の週間予報です。

あす24日・土曜日の夕方からあさって25日・日曜日の朝にかけて、雪の降り方は強まる見込みです。この期間、気温が低めです。雪の降り方に加え、体調には十分ご注意ください。

