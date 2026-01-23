モー娘。野中美希、腰椎椎間板ヘルニアでライブ出演見合わせ「現時点では移動およびパフォーマンスが困難」
【モデルプレス＝2026/01/23】モーニング娘。’26の野中美希が腰椎椎間板ヘルニアにより、1月24日〜25日に開催される「Hello! Project 2026 Winter -White Tales-」「Hello! Project 2026 Winter -Silver Trails-」を欠席することがわかった。23日、公式サイトにて発表された。
【写真】モー娘。メンバー、激レアジムショット
野中について「昨年、腰の痛みが強く出たため病院にて診察および検査を受けたところ、『腰椎椎間板ヘルニア』との診断を受けました」と報告。「その後、加療を受けながら経過観察を行っておりましたが、再び強い痛みが出ており、現時点では移動およびパフォーマンスが困難であると判断いたしました」と1月24日・25日に愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホールで開催される「Hello! Project 2026 Winter -White Tales-」「Hello! Project 2026 Winter -Silver Trails-」を欠席することを伝えた。
野中は自身のブログを更新し、「加療に加え、トレーナーの指導のもと、腰の負担軽減が期待できる体幹トレーニングやコンディション調整を継続して行い、なるべくお仕事に穴を空けないよう取り組んできました。しかし今回は現在の状態を踏まえ、お休みすることになりました」と現状を明かした。「突然のお知らせになってしまい、ごめんなさい。出演を楽しみに待ってくださっていた皆さん、そして関係者の皆さまに、改めてお詫び申し上げます」と呼びかけている。（modelpress編集部）
いつもハロー！プロジェクト及びモーニング娘。'26を応援していただき、ありがとうございます。
メンバーの野中美希ですが、昨年、腰の痛みが強く出たため病院にて診察および検査を受けたところ、「腰椎椎間板ヘルニア」との診断を受けました。
その後、加療を受けながら経過観察を行っておりましたが、再び強い痛みが出ており、現時点では移動およびパフォーマンスが困難であると判断いたしました。
Hello! Project 2026 Winter -White Tales-
Hello! Project 2026 Winter -Silver Trails-
日程：1月24日（土）・25日（日）
会場：Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール （愛知）
※欠席によるコンサートチケットの払戻し対応はございません。ご了承下さい。
出演を楽しみに待ってくださっていた皆さま、ならびに関係者の皆さまに深くお詫び申し上げます。何卒ご理解いただきますようお願いいたします。今後ともモーニング娘。'26の応援をお願い申し上げます。
2026年1月23日
株式会社アップフロントプロモーション
【Not Sponsored 記事】
◆野中美希、ヘルニアでライブ出演見合わせ
◆発表全文
