

衆院選・香川3区に立候補表明 日本維新の会・新人の細川修平さん（51）

「真冬の短期決戦」に向け、岡山、香川の選挙区でも立候補予定者の顔ぶれがほぼ出揃いました。香川3区では日本維新の会と国民民主党の新人が23日、それぞれ立候補を表明しました。

（維新・新／細川修平さん［51］）

「この地域の持つ、特性、強み。それをいかにフルに発揮してこの地域の発展を目指していくか、実現していくかそういったことが大事かなと」

衆院選・香川3区に日本維新の会から立候補を表明した細川さんは、観音寺市出身の51歳です。前回、2024年の衆院選に続く国政挑戦となります。

「今回は与党となり訴えた政策を実現できる立場になった。高市政権を引っ張っていきたい」と話しました。

（国民・新／川崎智光さん［44］）

「自分の生活に根差したところから、やはり地域の活性化をまず第一に強く訴えたい」

国民民主党は香川3区に初めて候補者を擁立しました。川崎さんは坂出市出身の44歳で、党の香川県連の副代表を努めています。

会見で「子育て支援の充実や農林水産業、観光業の振興に力を入れたい」と話しました。

香川3区には自民党前職の大野敬太郎さん（57）も立候補を予定しています。