by age 18／かけうどん

　寒い日に飲むと身にしみる「だし」。うどん県・香川で「だし」と言えば「イリコだし」ですが、その常識が変わりそうです。

　高松市の海沿いに店を構える「by age 18」。こちらでは、少し変わった讃岐うどんを食べられます。

（山下佳乃リポート）
「あれ、イメージする讃岐うどんと見た目そんなに変わらないですよね」

　山の幸の天ぷらかけうどん（ランチセット：1760円　単品：1320円）です。実はこのだし、イリコやカツオを使わず植物由来のものだけで作っています。

（by age 18／村上モリロウ オーナー）
「ベジタリアンやビーガンの方とか、宗教上で動物性のものを食べられない方とかが同じようにうどんを食べられるようにということで作りました」

　キノコや昆布などから抽出しただしの味は……

（山下佳乃リポート）
「え？！　感動するおいしさ。キノコ類のいい香りがふわっと鼻に広がっているのは分かりますね」

　また米粉で作った麺はもちっとして、のどごしもしっかり楽しめます。

　今の時期は担々麺（1540円）もおすすめ。こちらもプラントベース・グルテンフリー。スープがポタージュのように飲めると人気を集めています。

　新感覚の讃岐うどんにびっくりぎょうどん！