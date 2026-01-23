THREEの新・美容液で美白*¹は次のステージへ。攻めと安らぎのWケア

美白¹はゴールではなく、はじまり。THREEから誕生した新しい美容液は、肌本来のリズムに寄り添いながら、自ら美しさへ向かう力を引き出します。目指したのは「攻め」と「安らぎ」を同時に叶えること。使い心地や心地よさを大切にしながら、くすみや肌あれ、年齢サイン²まで見逃さない設計に。毎日のスキンケアを、肌と心を整えるブレイクタイムへと導いてくれます♪

美白*¹を再定義するターンオーバー発想

THREEバランシングバリアブライトニングセラムは、医薬部外品として美白¹と肌あれ防止を同時に叶える美容液。

メラニン生成を抑えるだけでなく、表皮のターンオーバーに着目し、排出を促す設計が特長です。

有効成分パンテノールBB（デクスパンテノールW）を配合し、肌を整えながらエイジングケア²までカバー。美白・肌あれ予防を含む8つの効果*²を持つマルチな一本です。

桜と紅茶の余韻に包まれる♡フローラノーティス ジルスチュアートの新作

精油科学が導く、肌と心の安らぎ

THREE独自開発の天然コーヒー精油*³をブレンドした香りは、甘く香ばしいハーバルウッディ。ホンジュラス産オーガニックコーヒーを使用し、スキンケアの時間を深呼吸したくなるひとときへと変えてくれます。

さらに、ユキノシタエキスとオウバクエキスを掛け合わせたフィトバリアコンプレックスが、揺らぎやすい肌をうるおいで包み込み、健やかな印象へ導きます。

洗顔後すぐの一滴で、なじみを高める

洗顔後すぐに使うブースター設計も魅力。天然ソフニング浸透*⁴処方により、精油と有効成分を角層まで素早く届け、次に使う化粧水のなじみを高めます。

肌をなめらかに整えることで、後続のスキンケア効果を引き上げ、ノイズをためない肌環境へ。毎日のルーティンに取り入れやすいテクスチャーです。

THREEバランシングバリアブライトニングセラム



価格：12,100円（税込）

医薬部外品〈美白美容液〉

容量：30mL

自然由来指数97%（ISO16128準拠水を含む）

*¹美白とは、メラニンの蓄積を抑え、しみ、そばかすを防ぐこと

*²年齢に応じたお手入れのこと

*³香料中のコーヒー種子エキス

*⁴角層まで

*²1.美白（メラニンの蓄積を抑え、しみ、そばかすを防ぐ）2.肌あれを防ぐ3.肌の水分・油分を補い保つ4.肌を柔らげる5.肌にハリを与える6.肌を保護する7.肌のキメを整える8.肌を健やかに保つ

肌が走り出す、その瞬間を♡

THREEが提案するのは、受け身ではない美しさ。バランシングバリアブライトニングセラムは、美白*¹を皮切りに、肌本来の巡りとリズムを整える美容液です。

攻めの機能性と、精油科学がもたらす安らぎを両立し、スキンケアを前向きな時間へと昇華。洗顔後の一滴から始まる新習慣で、自分の肌が変わっていく感覚を楽しんでみてはいかがでしょうか。