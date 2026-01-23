23日（金）夜〜あさって25日（日）にかけて、寒波の2度目のピークとなりそうです。北陸や東北、東海の岐阜県を中心に、さらに積雪が増える予想です。また、普段雪が少ない四国や九州などでも大雪となるおそれがあります。大雪による災害に警戒を続けてください。

【CGで見る】このあと〜25日(日)朝にかけての雪と雨の予想シミュレーション

25日（日）午前中にかけて大雪のピークが続く予想

雪・雨と風の予想

きょう23日（金）夜〜あす24日（土）朝にかけて、九州や四国など普段雪の少ない地域でも雪が降り、積もる所が出てきそうです。あす24日（土）は、日本海で風と風がぶつかり雪雲が発達するでしょう。その雪雲が流れ込みやすい北陸や岐阜県を中心に、短時間で積雪が急増するおそれがあります。あさって25日（日）午前中にかけて大雪のピークが続く予想で、記録的な大雪となるおそれがあります。

【予想される24時間降雪量（多い所）】

▽23日（金）18時〜24日（土）18時

東北地方 70センチ

関東甲信地方 30センチ

北陸地方 70センチ

東海地方 70センチ

四国地方 20センチ

九州北部地方 30センチ



▽その後、24日（土）18時〜25日（日）18時

東北地方 70センチ

関東甲信地方 70センチ

北陸地方 70センチ

東海地方 70センチ

近畿地方 50センチ

大雪災害に警戒

週末、そして週明けにかけても、路面の凍結や立ち往生、ホワイトアウトに警戒が必要です。交通機関の乱れや停電が発生するおそれもあります。また、積雪が増えると、なだれや除雪作業中の事故が起きる危険も高まります。引き続き警戒をお願いします。

北陸周辺は大雪に厳重な警戒 各地で厳しい冷え込み続く

あす24日（土）の全国天気

日本海側は広い範囲で雪が強まるでしょう。特に、北陸周辺は大雪に厳重な警戒が必要です。普段雪の少ない九州や四国も山沿いを中心に大雪となるおそれがあり、平野部でも雪の積もる所がありそうです。大阪も午後は一時的に雨や雪が降るでしょう。関東は晴れて空気の乾燥が続きそうです。火の元・火の取り扱いにお気をつけください。

あす24日（土）の予想気温（最低・最高）

各地で厳しい冷え込みが続きそうです。雪の降った地域は、路面の凍結によるスリップや転倒にお気をつけください。また、晴れる地域も冷え込みますので、水道管の凍結にご注意ください。日中も10℃に届かない所が多い予想です。晴れる関東は、日差しの下では少しぬくもりを感じられるでしょう。

あす24日（土）の各地の予想最高気温

札幌 ：-4℃ 釧路：-2℃

青森 ：-1℃ 盛岡：-2℃

仙台 ：3℃ 新潟：3℃

長野 ：1℃ 金沢：5℃

名古屋：8℃ 東京：10℃

大阪 ：8℃ 岡山：9℃

広島 ：8℃ 松江：5℃

高知 ：11℃ 福岡：9℃

鹿児島：13℃ 那覇：19℃