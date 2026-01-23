育児そっちのけ！食事や外出中も…家族よりスマホに没頭？6割のママが感じる「夫のスマホストレス」
家族と過ごす時間よりもスマホを優先する夫に、イライラした経験はありませんか。日本最大級のママ向け情報サイト「ママスタ」の調査では、6割のママが家族を顧みずにスマホに没頭する夫にストレスを感じていることわ分かりました。
全国の子どもがいる人と妊娠中の人計700人を対象に、2025年9月に実施したものです。
夫のスマホの使い方でイラっとした経験の有無を聞いたところ、「ある」（59.4％）、「ない」（33.7％）、「その他」（6.8％）でした。何らかのストレスを感じているママが多いようです。
イラっとした夫のスマホエピソード
「ある」と回答したママからは、以下のコメントが寄せられました。
▽わが子よりスマホ優先
「子どもが泣いているのにスマホをいじっている」
「子どもが『パパ！』と呼んでも『これを倒してからね！』とゲームを優先」
▽家事・育児そっちのけでスマホ
「お風呂に入れてほしいのにゲームをやめない」
「手伝ってと頼んでも『ちょっと待って』とすぐに動かない」
▽食事や外出中もスマホに夢中
「2人で食事に行ってもずっとスマホ」
「家族で外食中に友人とLINEに夢中」
「子どもに注意されるほど、食事中もスマホを見ている」
▽スマホの使い方そのものに疑問
「充電したままアプリを開きっぱなしで寝る」
「トイレにこもってスマホ」
「スーパーで歩きスマホ」
▽依存とは逆に無関心
「スマホをほとんど触らず、連絡が取れない」
◇ ◇
我が子や家庭生活よりスマホを優先する態度に、多くのママがストレスを感じています。スマホは本来便利なツールですが、使い方によっては家族との関わりを妨げる存在になりかねません。
調査を行った同社は「家族の切実な声に耳を傾け、『スマホを使う時間』と『家族と向き合う時間』を意識して切り替えること、家族内でルールやマナーを共有することが、家庭円満のための第一歩になるといえる」とコメントしています。
【出典】株式会社インタースペース