絶景が楽しめる「群馬県の道の駅」ランキング！ 2位「ぐりーんふらわー牧場・大胡」を抑えた1位は？【2025年調査】
群馬県の道の駅は、雄大な山々や自然に囲まれた絶景スポットとして人気を集めています。観光やドライブの途中に立ち寄り、その土地ならではの風景を堪能できるのも魅力です。
All About ニュース編集部では、全国10〜60代の男女205人を対象に「絶景が楽しめると思う群馬県の道の駅」についてアンケートを実施。その結果をランキング形式で紹介します！
※本調査は全国205人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【8位までの全ランキング結果】
回答者からは「大きな風車ときれいな芝生が絶景だから」（30代女性／広島県）、「広大な牧場から望む赤城山の眺めが素晴らしく、四季ごとの風景も楽しめるため」（30代女性／大阪府）、「高さ22メートルのオランダ型風車がシンボルで、赤城山の雄大な景色をバックにした絶好の撮影スポットだから」（40代男性／静岡県）などのコメントが寄せられていました。
回答者からは「広大で美しい田園風景を見ることができるから」（40代女性／神奈川県）、「川場田園は、豊かな緑に囲まれていて山と空のとても綺麗なコントラストが見られる」（30代女性／茨城県）、「高台に展望台があり、川場村の田園風景を一望できるからです。また、敷地全体が庭園のようで、四季折々の風景を楽しむことができるからです」（20代女性／広島県）などのコメントが寄せられていました。
※回答コメントは原文ママです
(文:田中 寛大)
2位：ぐりーんふらわー牧場・大胡（前橋市）／36票2位は「ぐりーんふらわー牧場・大胡（前橋市）」でした。シンボルである大きなオランダ型風車と、牧場の広々としたのどかな景観が評価されています。背景に赤城山を望むことができ、その雄大な景色も支持を集める理由のようです。
1位：川場田園プラザ（利根郡川場村）／39票1位は「川場田園プラザ（利根郡川場村）」でした。武尊山の麓という立地で、展望台から一望できる広大な田園風景が評価されています。敷地全体が庭園のように美しく、豊かな緑や四季折々の自然を楽しめる点も支持を集めているようです。
