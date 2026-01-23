【ひらがなクイズ】何分で正解できる？ 空欄に共通する2文字を当てよう。書くことに関する言葉がヒント
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、「書くこと」にまつわる凛とした響きの言葉が集まりました。言葉の最後にピタッとはまる2文字を思い浮かべて、脳内の辞書を検索してみてくださいね。
しっ□□
たっ□□
えん□□
ヒント：文字を書くときに使う身近な道具や、書くことを表す漢字の読み方が入ります
▼解説
それぞれの言葉に「ぴつ」を入れると、次のようになります。
しっぴつ（執筆）
たっぴつ（達筆）
えんぴつ（鉛筆）
今回は、すべてに「筆（ひつ／ぴつ）」という漢字が含まれる言葉のセットでした。「執筆（しっぴつ）」や「達筆（たっぴつ）」といった少し背筋が伸びるような言葉の中に、親しみ深い「鉛筆（えんぴつ）」が混ざっているのが面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
