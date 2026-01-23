3つの言葉の空欄に共通して入る「2文字のひらがな」を当てる脳トレクイズです。文章を書き上げることや、流れるような見事な筆跡、そして誰もが使ったことのある文房具がヒントになります。

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は、「書くこと」にまつわる凛とした響きの言葉が集まりました。言葉の最後にピタッとはまる2文字を思い浮かべて、脳内の辞書を検索してみてくださいね。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

しっ□□
たっ□□
えん□□

ヒント：文字を書くときに使う身近な道具や、書くことを表す漢字の読み方が入ります

答えを見る






正解：ぴつ

正解は「ぴつ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「ぴつ」を入れると、次のようになります。

しっぴつ（執筆）
たっぴつ（達筆）
えんぴつ（鉛筆）

今回は、すべてに「筆（ひつ／ぴつ）」という漢字が含まれる言葉のセットでした。「執筆（しっぴつ）」や「達筆（たっぴつ）」といった少し背筋が伸びるような言葉の中に、親しみ深い「鉛筆（えんぴつ）」が混ざっているのが面白いですね。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)