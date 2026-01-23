高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第16週「カワ、ノ、ムコウ。」の第80回が１月23日に放送され、話題を呼んでいます。

＜おサワ、好いーっちょん？＞『ばけばけ』次週予告はまさかの展開

＊以下第80回のネタバレを含みます。

＜第80回あらすじ＞

サワ（円井わんさん）は教員資格をとるため白鳥倶楽部で勉強中。

そこに、トキが訪れるがサワはどこかそっけない。

サワの様子が気になるトキだが、山橋（柄本時生さん）や土江（重岡漠さん）、門脇（吉田庸さん）に話しかけられている間に、サワは倶楽部を出ていってしまう。

追いかけるトキ。サワは戻ってきてトキと言葉を交わすが…。



（『ばけばけ』／(c)NHK）

サワから冷たくされて

一躍”時の人”になったトキに冷たい態度をみせた友達のサワ。その姿を前にトキはすっかり落ち込んでしまいます。

夜間のヘブンとの英語のレッスンでも元気のないトキに対し、「ココロ、タッシャ、ナイ？」と心配するヘブン。

そんなやりとりを障子の間から覗き見ている人物が…。

少し明るいところに歩を進めると、その人物が新聞記者の梶谷だったことが分かります。

トキの両親である司之介とフミのもとにやってくると「おトキさんで記事を書くのはしばらく無理ですね…」と告げた梶谷。

対して二人は「やっぱりそげか…」「おサワちゃんは一番の友達だけんねえ…」と心配そうに呟くのでした。

＜視聴者の声＞

ヘブン先生の連載を担当する松江新報の梶谷記者。

これまでもその強引な取材手法に、SNSでは＜ゲスニック梶谷＞という呼び名が定着するほどでしたが、今日の放送回では、夜まで松野家に入り込んでいたことが分かります。これはさすがに…と思った矢先、まさかの両親公認だったことが続けて判明！

そのやりとりに対して視聴者の間では様々な感想が。

たとえば「梶谷記者、こんな時間まで入り込んで…と思ったらご両親公認だった模様…」「ギリギリで記者の矜持は持っていると評価していたが、まさか記事にしない選択ができる人の心を持っているとは思ってなかった」「梶谷が覗いてて、お前はこんなところにまで！と思ったが、家族と共に心配してて記事にしないと配慮してくれるのに少し安心した」「梶谷をちょっと見直したけど、よく考えたら雨に濡れた捨て犬に傘を差し掛ける不良が純粋ないい人に見えるのと似た現象なので、お前も一応人の心持ち合わせてたんだなって程度の微々たる上方修正にしておいた」「梶谷、おまえもう完全に家族だな！」といったつぶやきがみられていました。

また1月20日の投稿にはなりますが、梶谷を演じているかもめんたる・岩崎う大さん本人もX（@udaikamomental）で「梶谷帰れ！#ばけばけ」と発信。その後、今日現在までに4000を超える”いいね”がついていました。

ーーーーー

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。