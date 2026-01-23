»ø¤Îà¥¸¥ç¡¼¥«¡¼áºÆ¤Ó¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ËÒ¸¶ÂçÀ®¡¢WBC¤ÏÆâ³°Ìî¥ª¡¼¥ëOK¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÊÖ»ö¤·¤Æ¤¤¤ë¡×ÂÇ·â¤Ç¤â¾¡Éé
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎËÒ¸¶ÂçÀ®ÆâÌî¼ê¡Ê33¡Ë¤¬¡¢2Âç²ñÏ¢Â³¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ÇºÆ¤Óà¥¸¥ç¡¼¥«¡¼áÌò¤òÇã¤Ã¤Æ½Ð¤¿¡£23Æü¡¢Ê¡²¬¸©¾®·´»Ô¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¸ø³«¤·¤¿Ãæ·ø¤Ï¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥ÖÅª¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×Æâ³°Ìî¤É¤³¤Ç¤â¼é¤ë³Ð¸ç¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¹âµ¤²¹6ÅÙ¡£»þÀÞ¡¢É÷²Ö¤¬Éñ¤¦¸·¤·¤¤´¨¤µ¤ÎÃæ¡¢ËÒ¸¶Âç¤Ï¸áÁ°Ãæ¤Î¼éÈ÷Îý½¬¤ÇËÜ¿¦¤ÎÆóÎÝ¤ò¼é¤ê½ª¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÃæ·ø¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò°Ü¤·¤ÆºÆ¤Ó¥Î¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤À¤Ã¤¿¤é¡Ê¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤Þ¤Ç¡Ë»Ä¤ê1½µ´Ö¤¯¤é¤¤¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¡¢»î¹ç¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤¯¤é¤¤ÂÎ¤Ï»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÇÄ´À°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¤ÎÁ°²óÂç²ñ¤Ïº¸ÏÆÊ¢¤òÄË¤á¤Æ½Ð¾ì¼Âà¤È¤Ê¤Ã¤¿ÎëÌÚÀ¿Ìé¡ÊÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥«¥Ö¥¹¡Ë¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÄÉ²Ã¾·½¸¡£ÂåÁö¤ä¼éÈ÷Í×°÷¤È¤·¤ÆÁ´7»î¹çÃæ6»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢º¸Íã¡¢Ãæ·ø¡¢±¦Íã¤ò¼é¤Ã¤ÆÀ¤³¦°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡¢º£Âç²ñ¤âÆâ³°Ìî¤É¤³¤Ç¤â¼é¤ì¤ë¥µ¥Ö¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¼ç¤ËÆóÎÝ¤È³°Ìî¤ò¼é¤Ã¤¿ËÒ¸¶Âç¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤Ïº£µ¨ÆóÎÝ°ìËÜ¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¹Í¤¨¡£¤¿¤À¡¢WBC¤Ç¤ÏÌò³ä¤¬°Û¤Ê¤ë¤È¼«Ç§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊóÆ»¿Ø¤«¤éÆóÎÝ¤ä³°Ìî°Ê³°¤â¼é¤ë½àÈ÷¤Ï¤¹¤ë¤Î¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤ì¤ò¤ä¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤É¤³¤Ç¤â¤Ç¤¤ë½àÈ÷¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Çº£²óÊÖ»ö¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿¡£
¡¡¸á¸å¤Ë¤Ï¥í¥ó¥°¥Æ¥£¡¼¤È¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤ò¼Â»Ü¡£¼«¼ç¥È¥ì¤Ë»²²Ã¤¹¤ë°éÀ®¤ÎÀ¾ÈøÊâ¿¿¡¢Æ£Ìî·Ã²»¤Î2¿Í¤È¤Û¤ÜµÙ·Æ¤Ê¤·¤ÇÌÛ¡¹¤ÈÌó2»þ´Ö¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤êÂ³¤±¡¢ËÒ¸¶Âç¤Ï²¿ËÜ¤âºô±Û¤¨¤ÎÅö¤¿¤ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤ÎWBC¤Ç¤Ï2ÂÇÀÊ¤·¤«Í¿¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòµ¨¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÇÍ£°ìÂÇÎ¨3³äÄ¶¤¨¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ»²Àï¤¹¤ëº£Âç²ñ¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤Ø¤Î´üÂÔ¤â¤«¤«¤ë¡£ËÒ¸¶Âç¤Ï¡Ö¡ÊÂÇ·â¤Ç¹×¸¥¤Ç¤¤ëµ¤¤Ï¡ËÁ´Á³¤Ê¤¤¤Ã¤¹¡×¤È¸¬Â½¤·¤Ä¤Ä¡ÖÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Æ¤Ð¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
¡¡¡Ö¡ÊÁ°²óÂç²ñ¤Ï¡ËÄÉ²Ã¾·½¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âº£Ç¯¤ÏºÇ½é¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¡£¤·¤Ã¤«¤ê¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£ÆüËÜ¤Îà¥¸¥ç¡¼¥«¡¼á¤¬¹¶¼é¤Ç¹×¸¥¤·¡¢Âç²ñ2Ï¢ÇÆ¤Î¥Ô¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡£¡ÊÂç¶¶¹·Ê¿¡Ë