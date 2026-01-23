¡ÖÊÑ¤ï¤ê¤è¤¦¤Ë¡Ä¡×¡ÖÃ¯¤«¤È¡×àÀîÉÍ¥¤¥Á¤Î¥ï¥ëáÂç±Ç¥É¥é¥ÞÇÐÍ¥à·ãÊÑá¾¾Â¼Íº´ð¡¢62ºÐ¤Î»Ñ¤ËÁûÁ³¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£ºÇ½éÊ¬¤«¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÇ»¤µ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÌÌ±Æ¤ËÎÞ¡×
¡¡80Ç¯Âå¤ÎÂç±Ç¥É¥é¥Þ¤ÇÇ®¤¤ÉÔÎÉÌò¤ò¹¥±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¤¬62ºÐ¤Ë¡Ä¡£à·ãÊÑá¤·¤¿ºÇ¿·»Ñ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¥É¥é¥Þ¡Ö¥é¥à¥Í¥â¥ó¥¡¼¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Î¸ø¼°X¤¬¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤³¤Ê¤·Âç´ë¶È¤ÎÌò°÷Ìò¤é¤·¤¤¥¨¥ê¡¼¥È¤ÊÊ·°Ïµ¤Éº¤¦¾¾Â¼Íº´ð¤Î¶á±Æ¡£¾¾Â¼±é¤¸¤ëµÈ°æ·ò¿Í¤ÎÄï¡¦ÍºÂÀ¤ò±é¤¸¤ëÈ¿Ä®Î´»Ë(52)¤é¤ÈÊÂ¤ó¤À¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡à¥ï¥ëá¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤éÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¤Î¾¾Â¼¤Ë¡ÖÃ¯¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢Âç±Ç¥É¥é¥Þ¤Î¾¾Â¼Íº´ð¤µ¤ó¤À!¡×¡Ö¾¾Â¼Íº´ð¤ÎÊÑ¤ï¤ê¤è¤¦¤Ë¡Ä¡×¡Ö°ìÈÖ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡£ºÇ½éÊ¬¤«¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤¤¬ÀÎ¤È°ã¤Ã¤Æ½À¤é¤«¤¯¤ÆÎÉ¤¤´¶¤¸¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤ä¤±¤ÉÇ»¤«¤Ã¤¿¤Í(¾Ð)¡×¡ÖÇ»¤µ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¾¾Â¼Íº´ð¤ò¸«¤Æ¡¢ÌÌ±Æ¤ËÎÞ¡×¡Ö¾¼ÏÂ¤ÎºÇ¶¯¥¤¥±¥á¥ó·»Äï¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¾¾Â¼¤Ï1980Ç¯Âå¤ËÂç±Ç¥É¥é¥Þ¡Ö¥¹¥¯¡¼¥ë⭐︎¥¦¥©¡¼¥º¡×(TBS¡¢84Ç¯)¤Ç¤ÏàÀîÉÍ°ì¤Î¥ï¥ëáÂçÌÚÂç½õÌò¤ä¡ÖÉÔÎÉ¾¯½÷¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡×(Æ±¡¢Æ±)¤Î¡ÖÅìµþÎ®À±²ñ¡×²ñÄ¹¡¦À¾Â¼Ä«ÃËÌò¤Ê¤ÉÇ®¤¤ÉÔÎÉÌò¤ò±é¤¸¡¢¹ÅÇÉ¤Ê»Ñ¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£